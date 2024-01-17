المالية النيابية تناقش موازنة الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني-(بترا)- أمين الرواشدة- ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ضمن اطار دراسة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وقال رئيس اللجنة، إن موازنة المركز بلغت نحو 3 ملايين دينار بارتفاع نحو 1.2 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، بنفقات جارية، بلغت نحو 2.1 مليون دينار بارتفاع 886 الف دينار، ونفقات رأسمالية، بلغت 1 مليون دينار بارتفاع 300 الف دينار وأسباب الارتفاع لغايات تجهيز المركز.

وتساءل رئيس اللجنة المالية عن تفاصيل الارتفاع خاصة مصروفات بعض السلع والخدمات، والانفاق واثره في اعمال المركز، اضافة الى الدراسات والابحاث، والكادر، والشركاء وعوائد المركز خارج مخصصات الموازنة، والتعاون الدولي، والاهداف الاستراتيجية للمركز.

بدوره قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، إن المركز نشأ بموجب نظام رقم 112 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ويحمل رؤية التميز والابتكار في مجلات الصحة العامة من حيث الرصد والوقاية والبحث والتقييم وتوجيه السياسات، مشيرًا إلى انه يترأس مجلس المركز رئيس الوزارء، وبعضوية، وزير المياه، والزراعة، والصحة، والبيئة، ورئيس المركز، ومدير الخدمات الطبية الملكية .

وأشار رئيس المركز الى أن المركز يهدف إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الإرهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكات الصحية والبيئية السليمة وإمكانيات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.

ولفت رئيس المركز إلى أن الننتائج الاولية لرؤية المركز الاولى تمثلت في: دور مؤسسي راسخ للمركز كجهة وطنية رئيسية معنية بالوقاية من التهديدات الصحية والتأهب لها ومكافحتها والحد من آثارها، وتعزيز الأمن الصحي، والوصول إلى سياسات واستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية معدة، ومتعلقة بالصحة العامة، وجهود وطنية موجهة معنية بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها ومراقبتها بطريقة منسقة وعملية.

وتابع أن نتائج الأولوية الثانية، تمثلت ببيانات رصد وبائية ومخبرية متعددة القطاعات عالية الجودة مستخدمة ومعززة وموجهة لدعم القرارات والسياسات والممارسات الوطنية القائمة على الأدلة، ونظام رصد وطني متكامل متعدد القطاعات مستخدم بفعالية لإعداد سياسات صحية قائمة على الأدلة، وبيانات رصد وطنية مراقبة ومحللة ومنشورة لصناعة القرارات المبنية على الأدلة، لافتًا إلى النتائج الاولية للأولوية الثالثة شملت، مختبر وطني مرجعي منشأ، وشبكة مختبرات فعالة على جميع المستويات مع بيانات مرتبطة بنظام الرصد، وإمكانيات وقدرات وطنية معززة للكشف عن الأمراض المستجدة والمنتشرة ورصدها وتأكيدها من خلال مختبر المركز، وقدرات وجهود وطنية معززة ومنظمة فيما يخص التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها والقدرة على الصمود في سياسات صحية واستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية معدة لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها والتعامل معها بمرونة، وجهود وطنية منسقة ومراقبة، موجهة نحو التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة .

وأشار الى النتائج الاولية للرؤية الخامسة، والتي خلصت الى سياسات مستنيرة تعنى بالصحة العامة قائمة على الأدلة البحثية، وقدرات موظفين معززة من خلال برامج أبحاث منفذة على المستوى الوطني والدولي وكوادر صحية مؤهلة.

وقال رئيس المركز ردا على استفسارات النواب: نضال الحياري، وسليمان أبو يحيى، واسماء الرواحنة، وفريد حداد، ومحمد العكور، ومحمد شطناوي، وعمر النبر، إن المركز يضع السياسات والتعليمات لاحتواء الاوبئة والامراض السارية وزارة الصحة وغيرها من الجهات تقوم بدور تكاملي تنفيذي، مثل وزارة الصحة، ووزارة البيئة.

وتساءل النواب الحضور عن الارتفاع في الموازنة بمبلغ مليون ومئة الف، وعن مضاعفة عدد الموظفين، والعطاء مع شركة خدمات.

--(بترا)

أ ر/ب ع / ع ط

16/01/2024 20:12:41