منتدى التواصل الحكومي يناقش واقع أمانة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- عقدت وزارة الاتصال الحكومي في مبناها اليوم الثلاثاء، اللقاء الخامس لمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "أمانة عمان... التحديات والحلول"، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.

واستعرض الشواربة خلال اللقاء أبرز إنجازات الأمانة للأعوام (2017 و2023)، وخططها ومشروعاتها للأعوام (2022 - 2026)،ومحاور خطتها الاستراتيجية، ومشروعات النقل العام التي تمتد لـ10 سنوات.

وقال إن خطة الأمانة الاستراتيجية تمتد لخمس سنوات، وتتضمن 30 هدفا، و15 غاية، وتشتمل على 212 مشروع ومبادرة، وتبلغ موازنتها 918 مليون دينار.

وأضاف أن متوسط نسبة الإلتزام بإنجاز الاستراتيجية لعامي 2022 و2023 بلغ 86.2 بالمئة، وأن بطاقات الخدمة على منصة السجل الوطني للخدمات بلغ 95 بطاقة، مشيرا إلى إطلاق استراتيجية عمان مدينة ذكية، واعتماد سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأوضح الشواربة، أن أبرز إنجازات الأمانة، من خلال رؤية عمان للأستثمار والتطوير، كانت 18 فرصة استثمارية مستقبلية، بما فيها "كوريدور عبدون" و"مسلخ عمان" بالإضافة الى 30 مشروعا اسثماريا بقيمة 80 مليون دينار، و 280 مليون دينار لمشروع الرعاية الصحية فيما بلغت الإيرادات المباشرة 5 ملايين دينار.

وبين أن عدد مستخدمي باص عمان، والباص سريع التردد بلغ 44.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي البطاقات المعفاة 5.8 مليون، وطول شبكة المسارات 870 كيلومترا وعدد الخطوط 43، فيما بلغ عدد حافلاتهما 271 حافلة بقيمة 39.277 مليون دينار.

وأشار إلى زراعة 4835 دونما خلال الأعوام (2017-2023) كمساحات خضراء جديدة، وإنشاء 7 حدائق، وتأهيل 77 أخرى، مبينا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج المشاتل 76.3 بالمئة، وأن عدد الأشجار والشجيرات المزروعة بلغ 535 ألفا منها 20 ألفا زرعت في أراضي تلال الفوسفات.

وفي قطاع الأشغال العامة، بلغت قيمة مشاريع وأعمال البنية التحتية 252 مليون دينار، وقيمة إنشاء مشاريع الباص سريع التردد، وتخطيط شوارع وشواخص مرورية وإنارة شوارع وإشارات ضوئية وأعمدة إنارة وأنظمة كاميرات مراقبة 158 مليونا، وإنشاء الخلية السادسة والخامسة في مكب الغباوي بـ 13 مليون دينار.

وقال الشواربة، إن المساحة المنظمة من عمان تبلغ 419 كيلومترا مربعا تشكل 52.7 بالمئة من مساحتها الإجمالية البالغة 795 كيلومترا، ومساحة المباني المنظمة 7ر182 كيلومتر مربع بنسبة 42 بالمئة، وبلغت المساحات المرخصة العام الماضي 89ر4 مليون متر مربع و53ر4 مليون في عام 2022.

وأشار إلى إنجاز 11795معاملة إلكترونية في مجال التنظيم، و74062 وثيقة مخطط موقع تنظيمي إلكتروني، واستخراج 8620 رخصة مهن جديدة و65238 رخصة مجددة العام الماضي، وإنجاز واستخراج 4346 رخصة لافتة اعلانية جديدة ومجددة.

وقال إن الأمانة أنجزت العام الماضي 6176 إذن أشغال، و8311 رخصة بناء، و2025 معاملة خلايا شمسية، واتمتة 134 خدمة بنسبة 100بالمئة، وأرشفة 244 ألف ملف في مجال الأبنية والمهن، إلى جانب خفض أعداد المراجعين للأمانة إلى نسبة 7ر98 بالمئة، واعتماد 4 خدمات في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي هي: مخطط موقع تنظيمي، وبراءة ذمة، وتسجيل عقد ايجار، واستخراج بيانات.

وأشار إلى أن عدد الحركات الالكترونية بلغ 21 مليون حركة، وعدد حركات الدفع الالكتروني 7ر20 مليون،إلى جانب إنشاء منصة "عمان تسمع".

وبين الشواربة أن الأمانة تعتبر أول مؤسسة تطبق التفتيش الإلكتروني من خلال كادر مدرب، وأن عدد الجولات التفتيشية على المنشآت الاقتصادية بلغ 863 ألفا.

وقال إن حجم النفايات المفروزة من المصدر للأعوام 2020 - 2023 بلغ 2011 طنا، وحجم النفايات المحملة من المناطق 9ر7 مليون، وحجم النفايات المعالجة في مكب الغباوي 9ر9 مليون طن، بينما وصل حجم انتاج مشروع الغاز الحيوي من الطاقة الكهربائية للأعوام 2019 -2023 إلى 5ر117 مليون كيلو واط، مشيرا إلى تطوير محطة شرق عمان التحويلية (قيد دراسة العطاء واحالته) بقيمة 7 ملايين دينار.

وأشار الشواربة إلى إزالة إحدى الرافعات الإنشائية في مشروع أبراج السادس لانتهاء عملها، وأن الرافعة الأخرى سيتم إزالتها خلال شهر ونصف الشهر، مبينا أن تكلفة مشروع حدائق الملك عبد الله الأول في وادي صقرة، 17 مليون دينار.

وقال إن الأمانة حصدت عددا من الجوائز العربية والعالمية، وتستضيف مؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية هما: مجموعة العمل الثقافي لمدن العربية، والمنتدى العربي للمدن الذكية.

ووعد أمين عمان، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، بتسمية أحد شوارع عمان باسم الشهيد إياد النعيمي.

--(بترا)





ع ع/ ن ح/ع ط

16/01/2024 20:06:46