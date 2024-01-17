منتدى التواصل الحكومي يناقش واقع أمانة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- عقدت وزارة الاتصال الحكومي في مبناها اليوم الثلاثاء، اللقاء الخامس لمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "أمانة عمان... التحديات والحلول"، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.
واستعرض الشواربة خلال اللقاء أبرز إنجازات الأمانة للأعوام (2017 و2023)، وخططها ومشروعاتها للأعوام (2022 - 2026)،ومحاور خطتها الاستراتيجية، ومشروعات النقل العام التي تمتد لـ10 سنوات.
وقال إن خطة الأمانة الاستراتيجية تمتد لخمس سنوات، وتتضمن 30 هدفا، و15 غاية، وتشتمل على 212 مشروع ومبادرة، وتبلغ موازنتها 918 مليون دينار.
وأضاف أن متوسط نسبة الإلتزام بإنجاز الاستراتيجية لعامي 2022 و2023 بلغ 86.2 بالمئة، وأن بطاقات الخدمة على منصة السجل الوطني للخدمات بلغ 95 بطاقة، مشيرا إلى إطلاق استراتيجية عمان مدينة ذكية، واعتماد سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح الشواربة، أن أبرز إنجازات الأمانة، من خلال رؤية عمان للأستثمار والتطوير، كانت 18 فرصة استثمارية مستقبلية، بما فيها "كوريدور عبدون" و"مسلخ عمان" بالإضافة الى 30 مشروعا اسثماريا بقيمة 80 مليون دينار، و 280 مليون دينار لمشروع الرعاية الصحية فيما بلغت الإيرادات المباشرة 5 ملايين دينار.
وبين أن عدد مستخدمي باص عمان، والباص سريع التردد بلغ 44.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي البطاقات المعفاة 5.8 مليون، وطول شبكة المسارات 870 كيلومترا وعدد الخطوط 43، فيما بلغ عدد حافلاتهما 271 حافلة بقيمة 39.277 مليون دينار.
وأشار إلى زراعة 4835 دونما خلال الأعوام (2017-2023) كمساحات خضراء جديدة، وإنشاء 7 حدائق، وتأهيل 77 أخرى، مبينا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج المشاتل 76.3 بالمئة، وأن عدد الأشجار والشجيرات المزروعة بلغ 535 ألفا منها 20 ألفا زرعت في أراضي تلال الفوسفات.
وفي قطاع الأشغال العامة، بلغت قيمة مشاريع وأعمال البنية التحتية 252 مليون دينار، وقيمة إنشاء مشاريع الباص سريع التردد، وتخطيط شوارع وشواخص مرورية وإنارة شوارع وإشارات ضوئية وأعمدة إنارة وأنظمة كاميرات مراقبة 158 مليونا، وإنشاء الخلية السادسة والخامسة في مكب الغباوي بـ 13 مليون دينار.
وقال الشواربة، إن المساحة المنظمة من عمان تبلغ 419 كيلومترا مربعا تشكل 52.7 بالمئة من مساحتها الإجمالية البالغة 795 كيلومترا، ومساحة المباني المنظمة 7ر182 كيلومتر مربع بنسبة 42 بالمئة، وبلغت المساحات المرخصة العام الماضي 89ر4 مليون متر مربع و53ر4 مليون في عام 2022.
وأشار إلى إنجاز 11795معاملة إلكترونية في مجال التنظيم، و74062 وثيقة مخطط موقع تنظيمي إلكتروني، واستخراج 8620 رخصة مهن جديدة و65238 رخصة مجددة العام الماضي، وإنجاز واستخراج 4346 رخصة لافتة اعلانية جديدة ومجددة.
وقال إن الأمانة أنجزت العام الماضي 6176 إذن أشغال، و8311 رخصة بناء، و2025 معاملة خلايا شمسية، واتمتة 134 خدمة بنسبة 100بالمئة، وأرشفة 244 ألف ملف في مجال الأبنية والمهن، إلى جانب خفض أعداد المراجعين للأمانة إلى نسبة 7ر98 بالمئة، واعتماد 4 خدمات في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي هي: مخطط موقع تنظيمي، وبراءة ذمة، وتسجيل عقد ايجار، واستخراج بيانات.
وأشار إلى أن عدد الحركات الالكترونية بلغ 21 مليون حركة، وعدد حركات الدفع الالكتروني 7ر20 مليون،إلى جانب إنشاء منصة "عمان تسمع".
وبين الشواربة أن الأمانة تعتبر أول مؤسسة تطبق التفتيش الإلكتروني من خلال كادر مدرب، وأن عدد الجولات التفتيشية على المنشآت الاقتصادية بلغ 863 ألفا.
وقال إن حجم النفايات المفروزة من المصدر للأعوام 2020 - 2023 بلغ 2011 طنا، وحجم النفايات المحملة من المناطق 9ر7 مليون، وحجم النفايات المعالجة في مكب الغباوي 9ر9 مليون طن، بينما وصل حجم انتاج مشروع الغاز الحيوي من الطاقة الكهربائية للأعوام 2019 -2023 إلى 5ر117 مليون كيلو واط، مشيرا إلى تطوير محطة شرق عمان التحويلية (قيد دراسة العطاء واحالته) بقيمة 7 ملايين دينار.
وأشار الشواربة إلى إزالة إحدى الرافعات الإنشائية في مشروع أبراج السادس لانتهاء عملها، وأن الرافعة الأخرى سيتم إزالتها خلال شهر ونصف الشهر، مبينا أن تكلفة مشروع حدائق الملك عبد الله الأول في وادي صقرة، 17 مليون دينار.
وقال إن الأمانة حصدت عددا من الجوائز العربية والعالمية، وتستضيف مؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية هما: مجموعة العمل الثقافي لمدن العربية، والمنتدى العربي للمدن الذكية.
ووعد أمين عمان، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، بتسمية أحد شوارع عمان باسم الشهيد إياد النعيمي.
--(بترا)
ع ع/ ن ح/ع ط
16/01/2024 20:06:46
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