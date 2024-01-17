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حوارية بالكورة حول آثار الجرائم الإلكترونية

1/17/2024 5:08:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 16 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة غربي اربد بالتعاون مع الشرطة المجتمعية اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول آثار الجرائم الإلكترونية، بمشاركة 35 شابة من عضوات المركز والمجتمع المحلي.
وتحدث النقيب طارق شطناوي والنقيب مراد الرشدان، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب إربد، عن مفهوم الجرائم الإلكترونية، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.
واشارا الى ما تمثله التوعية بالجرائم الإلكترونية والمعرفة بالوسائل الآمنة لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي من ضرورة ملحة لأفراد المجتمع، خاصة مع التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات التي رافقها بث ملايين المعلومات الواجب تمييزها.
وتضمنت الجلسة عرضا لوسائل الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، سواء كانت قضايا تهديد أو قضايا ابتزاز، وأبرز التشريعات التي تعالج تلك القضايا ودور وحدة الجرائم الإلكترونية في الحد منها.
وفي ذات السياق ، نظم مركز شابات دير أبي سعيد ورشة تناولت ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء ، بمشاركة 30 فتاة من عضوات المركز .
وهدفت الورشة التي جرت بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، الى تنمية مهارات الشابات وإثراء وعيهم الثقافي بالقيم المجتمعية واوجه الانتماء الوطني .
-- ( بترا )
أ غ / ب ع/ ع ط
16/01/2024 20:01:27

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