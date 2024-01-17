حوارية بالكورة حول آثار الجرائم الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة غربي اربد بالتعاون مع الشرطة المجتمعية اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول آثار الجرائم الإلكترونية، بمشاركة 35 شابة من عضوات المركز والمجتمع المحلي.
وتحدث النقيب طارق شطناوي والنقيب مراد الرشدان، من قسم الشرطة المجتمعية في شرطة غرب إربد، عن مفهوم الجرائم الإلكترونية، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والمشاكل التي يواجهها الأفراد أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.
واشارا الى ما تمثله التوعية بالجرائم الإلكترونية والمعرفة بالوسائل الآمنة لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي من ضرورة ملحة لأفراد المجتمع، خاصة مع التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات التي رافقها بث ملايين المعلومات الواجب تمييزها.
وتضمنت الجلسة عرضا لوسائل الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، سواء كانت قضايا تهديد أو قضايا ابتزاز، وأبرز التشريعات التي تعالج تلك القضايا ودور وحدة الجرائم الإلكترونية في الحد منها.
وفي ذات السياق ، نظم مركز شابات دير أبي سعيد ورشة تناولت ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء ، بمشاركة 30 فتاة من عضوات المركز .
وهدفت الورشة التي جرت بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، الى تنمية مهارات الشابات وإثراء وعيهم الثقافي بالقيم المجتمعية واوجه الانتماء الوطني .
-- ( بترا )
أ غ / ب ع/ ع ط
16/01/2024 20:01:27
MENAFN17012024000117011021ID1107731876
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