الأمن العام يُحذّر من محتالين يجمعون التبرّعات باسم غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وردت في الآونة الأخيرة معلومات وشكاوى عن قيام أشخاص محتالين بجمع تبرعات من الراغبين بالتبرع لقطاع غزة بعد إيهامهم بأنّ تلك التبرعات ستصل كمساعدات إنسانية لغزة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع أربع قضايا إثر ورود شكاوى ومعلومات للأجهزة الأمنية وألقي القبض على المتورطين بها وإحالتهم للقضاء فيما تجري متابعة كل ما يرد من معلومات حول تلك الطرق الاحتيالية.
وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين وتجنباً لتعرّضهم للاحتيال بالتأكد من توجيه تبرعاتهم للجهات الموثوقة والمخوّلة بذلك لضمان وصول هذه التبرعات للأهل في غزة، مشيرا إلى أنه وفي حال اشتباههم أو تعرّضهم لمثل أولئك الأشخاص ضرورة الإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (911).
--(بترا)
ل م/ب ع / ع ط
16/01/2024 19:38:31
MENAFN17012024000117011021ID1107731874
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