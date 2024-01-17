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الأمن العام يُحذّر من محتالين يجمعون التبرّعات باسم غزة

1/17/2024 5:08:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وردت في الآونة الأخيرة معلومات وشكاوى عن قيام أشخاص محتالين بجمع تبرعات من الراغبين بالتبرع لقطاع غزة بعد إيهامهم بأنّ تلك التبرعات ستصل كمساعدات إنسانية لغزة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع أربع قضايا إثر ورود شكاوى ومعلومات للأجهزة الأمنية وألقي القبض على المتورطين بها وإحالتهم للقضاء فيما تجري متابعة كل ما يرد من معلومات حول تلك الطرق الاحتيالية.
وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين وتجنباً لتعرّضهم للاحتيال بالتأكد من توجيه تبرعاتهم للجهات الموثوقة والمخوّلة بذلك لضمان وصول هذه التبرعات للأهل في غزة، مشيرا إلى أنه وفي حال اشتباههم أو تعرّضهم لمثل أولئك الأشخاص ضرورة الإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (911).
--(بترا)
ل م/ب ع / ع ط
16/01/2024 19:38:31

MENAFN17012024000117011021ID1107731874

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