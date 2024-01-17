وزير الاتصال الحكومي :الأردن يواصل جهده وحشده الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، أن الأردن يواصل جهده وحشده الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، وإدامة إرسال المساعدات الانسانية والاغاثية إلى القطاع.

وأشار المبيضين خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقدته الوزارة اليوم، إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي أمس الاثنين، على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض الأردن القاطع لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وأهمية دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم.

ولفت إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى سنغافورة، ولقائه مع الرئيس السنغافوري ورئيس وزراء سنغافورة، وشكر سموه لسنغافورة على تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به الأردن لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث التعاون المشترك بين البلدين.

وأعاد المبيضين التأكيد على أن الموقفين الرسمي والشعبي منسجمان تماما تجاه وقف الحرب على غزة، مشددا على أن دور الأردن تجاه القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة واضح للعيان ولا يحتاج للدفاع عنه.

وقال في هذا الصدد:"هذا الوطن يحتمل، والأردنيون قدموا كل ما يستطيعون قيادة وشعبا للدفاع عن تراب الوطن، وعن القضية الفلسطينية، ونعتقد أن الوطنية الأردنية ستكون ناجزة ومستقرة ومعبرة عن ذاتها، وهي قادرة أن تعبر عن حبها ودفاعها عن فلسطين وأهلها".

وأكد المبيضين أن الحكومة تسعى إلى التناغم مع وسائل الإعلام بالحقيقة وايصال المعلومات، " ولا نحب أن يمارس أحد علينا وعظا من وراء البحار بما يجب أن يفعله الأردن تجاه الحرب على غزة"، مبينًا أن "الأردن يعي ما يفعل، ولديه موقف قانوني وحضاري محترم، ولا أحد يزاود عليه".

وأشار إلى أن الحكومة تقود جهدًا كبيرًا لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الظروف الإقليمية، سواء في غزة أو في مناطق الصراع في البحر الأحمر، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وبين في هذا الصدد، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة؛ بسبب هذه التطوُّرات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة توفير مخزون كافٍ من المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بأسعارها الحاليَّة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، واستمرار الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَّعير وكلِّ المواد الأساسيَّة.

وحول وزارة الاتصال الحكومي، كشف المبيضين عن إطلاق الوزارة لموقعها الإلكتروني الذي سيكون نافذة لإيصال المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور، لافتًا إلى إعادة تفعيل منصة حقك تعرف، التي ستتولى محاربة الإشاعات والأخبار غير الصحيحة ضمن آلية عمل جديدة للمنصة يديرها كوادر من الوزارة.

--(بترا)

ع ع/ن ح /ع ط

16/01/2024 19:24:29