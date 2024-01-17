تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 16 كانون الثاني (بترا) – علي فريحات - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التقدم للاستثمار داخل محيط تلفريك عجلون، لغاية يوم الأحد المقبل، داعية أبناء المجتمع المحلي والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين لاغتنام هذه الفرصة.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن المناطق التنموية تقدم جميع التسهيلات لتحفيز الاستثمار، وتنشيط واستدامة الحركة السياحية والاقتصادية للمنطقة.
وبيّن أن تمديد فترة التقدم لفرص الإستثمار، جاء نظرا للطلب المتزايد عليها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالإستثمار في منطقة الصوان التنموية – تلفريك عجلون ولتلبية رغبات المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن العرض تضمن فترات واضحة للبدء في التنفيذ، ومدة سريان طويلة لعقد الاستثمار، موضحاً أن مساحة المحال التجارية التي يشملها العرض تتراوح بين 15 – 25 م2، وبأنشطة تجارية متنوعة تثري تجربة الزائر، بهدف تشجيع واستقطاب المهتمين من المجتمعات المحلية للاستثمار، ليكونوا جزءاً من مستقبل السياحة في المحافظة.
ودعا عرفات المهتمين، إلى المسارعة في التقدم والتواصل مع المجموعة الأردنية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الاتصال المباشر على الرقم 0771004556، أو من خلال الرابط (
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
16/01/2024 18:14:49
MENAFN17012024000117011021ID1107731871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.