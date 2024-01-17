تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 16 كانون الثاني (بترا) – علي فريحات - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التقدم للاستثمار داخل محيط تلفريك عجلون، لغاية يوم الأحد المقبل، داعية أبناء المجتمع المحلي والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين لاغتنام هذه الفرصة.

وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن المناطق التنموية تقدم جميع التسهيلات لتحفيز الاستثمار، وتنشيط واستدامة الحركة السياحية والاقتصادية للمنطقة.

وبيّن أن تمديد فترة التقدم لفرص الإستثمار، جاء نظرا للطلب المتزايد عليها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالإستثمار في منطقة الصوان التنموية – تلفريك عجلون ولتلبية رغبات المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن العرض تضمن فترات واضحة للبدء في التنفيذ، ومدة سريان طويلة لعقد الاستثمار، موضحاً أن مساحة المحال التجارية التي يشملها العرض تتراوح بين 15 – 25 م2، وبأنشطة تجارية متنوعة تثري تجربة الزائر، بهدف تشجيع واستقطاب المهتمين من المجتمعات المحلية للاستثمار، ليكونوا جزءاً من مستقبل السياحة في المحافظة.

ودعا عرفات المهتمين، إلى المسارعة في التقدم والتواصل مع المجموعة الأردنية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الاتصال المباشر على الرقم 0771004556، أو من خلال الرابط (

--(بترا)

ع ف/ ف م/ف ق

16/01/2024 18:14:49