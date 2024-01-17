الريادة النيابية تناقش الخدمات الصحية الرقمية لوزارة الصحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المهندس هيثم زيادين، أهمية أتمتة الخدمات والتحول الرقمي المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات والدوائر الرسمية.

وقال خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخدمات الصحية الرقمية لوزارة الصحة، إن الاجتماع جاء للتعرف على مدى التزام الوزارة والمؤسسات والدوائر التابعة لها بخطط الأتمتة.

وأضاف زيادين أن تشكيل "الريادة النيابية"، جاء انسجاما مع التطورات في تكنولوجيا المعلومات.

بدوره، قال وزير الصحة فراس الهواري إن هناك خطة على مدار الأعوام 2024 - 2026، لأتمتة جميع المراكز الصحية الأولية والشاملة والمستشفيات.

وبين أنه سيتم بناء مستودعات لحفظ الأدوية وربطها مع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن البداية ستكون من مستشفى البشير ، ومن المتوقع الإنتهاء منها في حزيران المقبل.

من ناحيتهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة شمول جميع المراكز الصحية الأولية والشاملة والمستشفيات بنظام حكيم وأتمتة خدماتها، وتعزيز النظام الرقابي على الأدوية فيها.

من جهته، قال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة، محمود كليب، إن التحول الرقمي يعمل على التوسع بأتمتة الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية لذلك.

وأضاف، أنه تم حوسبة الخدمات المقدمة في 100 مركز صحي أولي، و67 شاملا، و23 مستشفى، عبر نظام حكيم.

ولفت كليب إلى أنه تم التعاقد مع شركة البريد الأردني لتسليم الأدوية المزمنة للمرضى دون مراجعة المستشفى، متوقعًا أن يتم الانتهاء من أتمتة جميع المراكز الصحية قريبا.

بدورها، قالت امين عام وزارة الصحة الهام خريسات، إن هناك عطاءات مركزية بشأن مشروع سيتم إنشاؤه تحت اسم إدارة المخزون لبناء مستودعات وتطوير القائم منها.

من جانبه، قال مدير ادارة التأمين الصحي نائل العدوان، إن الحالات القضائية غير مشمولة بالتأمين الصحي.

وأضاف أنه تم أتمتة خدمات تجديد وإصدار بطاقات التأمين الصحي، وسيتم قريبا تقديم هذه الخدمات للموظفين والمتقاعدين.

إلى ذلك، قالت مديرة مديرية ترخيص المهن للمؤسسات الصحية اخلاص ابو جاموس، إن إصدار مزاولة المهنة أصبح الكترونيا، بحيث تصدر فور التقدم لها.

--(بترا)

م خ / ف م/ف ق

16/01/2024 18:06:00