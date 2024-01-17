الريادة النيابية تناقش الخدمات الصحية الرقمية لوزارة الصحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المهندس هيثم زيادين، أهمية أتمتة الخدمات والتحول الرقمي المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات والدوائر الرسمية.
وقال خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخدمات الصحية الرقمية لوزارة الصحة، إن الاجتماع جاء للتعرف على مدى التزام الوزارة والمؤسسات والدوائر التابعة لها بخطط الأتمتة.
وأضاف زيادين أن تشكيل "الريادة النيابية"، جاء انسجاما مع التطورات في تكنولوجيا المعلومات.
بدوره، قال وزير الصحة فراس الهواري إن هناك خطة على مدار الأعوام 2024 - 2026، لأتمتة جميع المراكز الصحية الأولية والشاملة والمستشفيات.
وبين أنه سيتم بناء مستودعات لحفظ الأدوية وربطها مع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن البداية ستكون من مستشفى البشير ، ومن المتوقع الإنتهاء منها في حزيران المقبل.
من ناحيتهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة شمول جميع المراكز الصحية الأولية والشاملة والمستشفيات بنظام حكيم وأتمتة خدماتها، وتعزيز النظام الرقابي على الأدوية فيها.
من جهته، قال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة، محمود كليب، إن التحول الرقمي يعمل على التوسع بأتمتة الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية لذلك.
وأضاف، أنه تم حوسبة الخدمات المقدمة في 100 مركز صحي أولي، و67 شاملا، و23 مستشفى، عبر نظام حكيم.
ولفت كليب إلى أنه تم التعاقد مع شركة البريد الأردني لتسليم الأدوية المزمنة للمرضى دون مراجعة المستشفى، متوقعًا أن يتم الانتهاء من أتمتة جميع المراكز الصحية قريبا.
بدورها، قالت امين عام وزارة الصحة الهام خريسات، إن هناك عطاءات مركزية بشأن مشروع سيتم إنشاؤه تحت اسم إدارة المخزون لبناء مستودعات وتطوير القائم منها.
من جانبه، قال مدير ادارة التأمين الصحي نائل العدوان، إن الحالات القضائية غير مشمولة بالتأمين الصحي.
وأضاف أنه تم أتمتة خدمات تجديد وإصدار بطاقات التأمين الصحي، وسيتم قريبا تقديم هذه الخدمات للموظفين والمتقاعدين.
إلى ذلك، قالت مديرة مديرية ترخيص المهن للمؤسسات الصحية اخلاص ابو جاموس، إن إصدار مزاولة المهنة أصبح الكترونيا، بحيث تصدر فور التقدم لها.
--(بترا)
م خ / ف م/ف ق
16/01/2024 18:06:00
MENAFN17012024000117011021ID1107731870
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