الاحتفال بيوم الشجرة في لواء الكورة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكورة 16 كانون الثاني (بترا)- محمد قديسات- احتفل حزب تقدم بالتعاون مع وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة في منطقة كفرابيل بلواء الكورة.

وقال مدير مديرية زارعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء كأهم أدوات مواجهة عوامل التغير المناخي، شكلت ركيزة لبرامج الوزارة بالعمل على استدامة الغابات، بما فيها الصناعية.

ولفت الى ان زراعة الاشجار تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور التحريج الذي يتضمن سلسلة مشاريع تحريج في محافظات المملكة كافة، وتزامنت مع مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا أن بداية التحريج في الغابة يستهدف تحريج 3 آلاف دونم في المنطقة بدعم من منظمة العمل الدولية بتقنية الشرنقة.

ولفت إلى أن الوزارة أنشأت عددا من الغابات الصناعية في مختلف المحافظات من خلال استخدام تكنولوجيا الشرنقة، مشيرا إلى إطلاق مبادرة لزراعة 25 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة.

بدوره، أكد أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار، أن هذه الفعالية تشكل ترجمة حقيقية للمشاركة الحزبية والحكومية، مشيدا بالجهود المتميزة لوزارة الزراعة باحتضان المبادرات الحزبية.

من جانبها، أكدت رئيس قطاع المياه والزراعة والبيئة في الحزب المهندسة غدير المحيسن، أن زيادة الرقعة الزراعية سيسهم في المحافظة على التنوع الحيوي وتدعيم الأنظمة البيئية في الأردن والتأثير عليها إيجابيا ومكافحة التصحر.

--(بترا)

م ق/ف م/ف ق

16/01/2024 17:55:25