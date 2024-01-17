الاحتفال بيوم الشجرة في لواء الكورة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكورة 16 كانون الثاني (بترا)- محمد قديسات- احتفل حزب تقدم بالتعاون مع وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة في منطقة كفرابيل بلواء الكورة.
وقال مدير مديرية زارعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء كأهم أدوات مواجهة عوامل التغير المناخي، شكلت ركيزة لبرامج الوزارة بالعمل على استدامة الغابات، بما فيها الصناعية.
ولفت الى ان زراعة الاشجار تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور التحريج الذي يتضمن سلسلة مشاريع تحريج في محافظات المملكة كافة، وتزامنت مع مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا أن بداية التحريج في الغابة يستهدف تحريج 3 آلاف دونم في المنطقة بدعم من منظمة العمل الدولية بتقنية الشرنقة.
ولفت إلى أن الوزارة أنشأت عددا من الغابات الصناعية في مختلف المحافظات من خلال استخدام تكنولوجيا الشرنقة، مشيرا إلى إطلاق مبادرة لزراعة 25 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة.
بدوره، أكد أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار، أن هذه الفعالية تشكل ترجمة حقيقية للمشاركة الحزبية والحكومية، مشيدا بالجهود المتميزة لوزارة الزراعة باحتضان المبادرات الحزبية.
من جانبها، أكدت رئيس قطاع المياه والزراعة والبيئة في الحزب المهندسة غدير المحيسن، أن زيادة الرقعة الزراعية سيسهم في المحافظة على التنوع الحيوي وتدعيم الأنظمة البيئية في الأردن والتأثير عليها إيجابيا ومكافحة التصحر.
--(بترا)
م ق/ف م/ف ق
16/01/2024 17:55:25
MENAFN17012024000117011021ID1107731869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.