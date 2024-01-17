المهندسين الزراعيين تلتقي الهيئة العامة لفرعي الطفيلة ومعان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- اطلع نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، اليوم الثلاثاء، الهيئات العامة لفرعي الطفيلة، ومعان، على خطط النقابة وإنجازاتها.
وقال أبو نقطة، إن هذه اللقاءات تأتي في إطار تواصل مجلس النقابة مع المهندسين الزارعيين في المحافظات وتمتين العلاقات معهم، ولبحث آليات تطوير عمل النقابة وتعزيز خدمات فروعها.
وسلم أبو نقطة وأعضاء وأعضاء مجلس النقابة، الشهادات المشاركين بدورة إعداد المدربين نفذها فرع النقابة بالطفيلة، بينما سلمت مؤسسات مجتمع محلي، رئيس الفرع علي العوران درعاً تكريمياً تقديراً لدور الفرع واسهاماته في خدمة المجتمع المحلي.
واستمع مجلس النقابة، في مركز الشوبك للبحوث الزراعية، بحضور أعضاء ورئيس مجلس فرع معان مصطفى القرالة، لاقتراحات وتوصيات الهيئة العامة لتعزيز أعمال الفرع وتوفير الخدمات لأعضاء النقابة.
--(بترا)
ع ح/ن ح
16/01/2024 17:40:16
MENAFN17012024000117011021ID1107731867
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