المهندسين الزراعيين تلتقي الهيئة العامة لفرعي الطفيلة ومعان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- اطلع نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، اليوم الثلاثاء، الهيئات العامة لفرعي الطفيلة، ومعان، على خطط النقابة وإنجازاتها.

وقال أبو نقطة، إن هذه اللقاءات تأتي في إطار تواصل مجلس النقابة مع المهندسين الزارعيين في المحافظات وتمتين العلاقات معهم، ولبحث آليات تطوير عمل النقابة وتعزيز خدمات فروعها.

وسلم أبو نقطة وأعضاء وأعضاء مجلس النقابة، الشهادات المشاركين بدورة إعداد المدربين نفذها فرع النقابة بالطفيلة، بينما سلمت مؤسسات مجتمع محلي، رئيس الفرع علي العوران درعاً تكريمياً تقديراً لدور الفرع واسهاماته في خدمة المجتمع المحلي.

واستمع مجلس النقابة، في مركز الشوبك للبحوث الزراعية، بحضور أعضاء ورئيس مجلس فرع معان مصطفى القرالة، لاقتراحات وتوصيات الهيئة العامة لتعزيز أعمال الفرع وتوفير الخدمات لأعضاء النقابة.

--(بترا)

ع ح/ن ح

16/01/2024 17:40:16