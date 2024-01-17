وزير العدل يلتقي سفير سلطنة عُمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 16 كانون الثَّاني (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور احمد الزيادات خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عٌمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، سيما في المجالات القانونية.
وأكد الزيادات بحضور أميني عامي الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وللشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، عمق العلاقات التي تربط البلدين وأهمية البناء عليها والمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى القانوني، لتبادل الخبرات وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجزائية بين البلدين.
وأشاد العجيلي بمستوى العلاقة التي تربط البلدين، مثمنًا مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في احلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وسعي سلطنة عمان إلى تعزيز اوجه التعاون القانوني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
--(بترا)
ب ص/ن ح/ ف ق
16/01/2024 17:28:11
MENAFN17012024000117011021ID1107731866
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