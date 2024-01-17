وزير العدل يلتقي سفير سلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 16 كانون الثَّاني (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور احمد الزيادات خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عٌمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، سيما في المجالات القانونية.

وأكد الزيادات بحضور أميني عامي الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وللشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، عمق العلاقات التي تربط البلدين وأهمية البناء عليها والمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى القانوني، لتبادل الخبرات وتسهيل التعاون الدولي في المسائل الجزائية بين البلدين.

وأشاد العجيلي بمستوى العلاقة التي تربط البلدين، مثمنًا مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في احلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وسعي سلطنة عمان إلى تعزيز اوجه التعاون القانوني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

--(بترا)

ب ص/ن ح/ ف ق

16/01/2024 17:28:11