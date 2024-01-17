المواصفات والمقاييس تتعامل مع 36 طن مصوغات العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميّات المصوغات الذّهبيّة والفضيّة والبلاتينيّة والسبائك والمسكوكات، التي تعاملت معها مؤسسة المواصفات والمقاييس، المشغولة محليا والمستوردة، 36200 كيلو غرام في عام 2023.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كمية المصوغات المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت 7888 كيلوغراماً، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى 4480 كيلوغراماً، إلى جانب 12081 كيلوغراما من السّبائك الذهبية.
وأضافت الزّهير أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت 11485 كيلوغراماً منها 7944 كيلوغراماً من المصوغات المشغولة و3540 من السبائك الفضية.
وبيّنت أن المؤسسة حللت 15876 عينة، واستقبلت 1002 معاملة جمركية متعلقة بالمصوغات، وفتشت على 412 محلاً ومشغلاً لبيع المجوهرات في جميع محافظات المملكة.
--(بترا)
ع ن/ ف م/ف ق
16/01/2024 17:01:40
MENAFN17012024000117011021ID1107731865
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