المواصفات والمقاييس تتعامل مع 36 طن مصوغات العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميّات المصوغات الذّهبيّة والفضيّة والبلاتينيّة والسبائك والمسكوكات، التي تعاملت معها مؤسسة المواصفات والمقاييس، المشغولة محليا والمستوردة، 36200 كيلو غرام في عام 2023.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كمية المصوغات المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت 7888 كيلوغراماً، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى 4480 كيلوغراماً، إلى جانب 12081 كيلوغراما من السّبائك الذهبية.

وأضافت الزّهير أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت 11485 كيلوغراماً منها 7944 كيلوغراماً من المصوغات المشغولة و3540 من السبائك الفضية.

وبيّنت أن المؤسسة حللت 15876 عينة، واستقبلت 1002 معاملة جمركية متعلقة بالمصوغات، وفتشت على 412 محلاً ومشغلاً لبيع المجوهرات في جميع محافظات المملكة.

--(بترا)





ع ن/ ف م/ف ق

16/01/2024 17:01:40