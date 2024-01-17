تكريم خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 16 كانون الثاني (بترا)- كرّم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني، الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أكد المعايطة بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدير المعهد الانتخابي، أهمية هذا البرنامج التعليمي في ترسيخ الفهم العميق للعمليات الانتخابية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الديمقراطي.
ولفت إلى أن برنامج الدبلوم جرى ترقيته ليمنح الطالب درجة الماجستير في السياسات والإدارة الانتخابية، ما يعزز مكانة الأردن والهيئة المستقلة كمركز إقليمي للتعليم والتدريب في مجال السياسات الانتخابية، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.
وتميز البرنامج، وفقا للبيان، بتقديمه لمناهج تعليمية متقدمة تغطي مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الجوانب القانونية والإدارية والتكنولوجية، ما يمكن الخريجين من المساهمة بفعالية في تحسين وتطوير العملية الانتخابية في الأردن.
ولفت المعايطة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد في تعزيز معايير الشفافية والنزاهة في الانتخابات، مثنيا على جهود الخريجين ودورهم المستقبلي في دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية في الأردن.
وشدد على أهمية استمرارية التعليم والتدريب في هذا المجال لضمان تحقيق الرؤية في تطوير وتنمية الكوادر الوطنية في مجال السياسات الانتخابية وإدارتها، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز النظام الديمقراطي في المملكة.
وعبر الخريجون عن تقديرهم للمعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج، مؤكدين إلتزامهم بتطبيق هذه المعرفة في مواقع عملهم المختلفة، والاسهام في تعزيز العملية الانتخابية وتحسين مستوى المشاركة السياسية في المجتمع.
يشار إلى أن المعهد يعد من المؤسسات الرائدة في المنطقة في مجال تعليم وتدريب الكوادر المتخصصة في العمليات الانتخابية، ويسعى لتطوير برامجه التعليمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملية الانتخابية في الأردن والمنطقة.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
16/01/2024 17:00:19
MENAFN17012024000117011021ID1107731864
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