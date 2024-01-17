تكريم خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 16 كانون الثاني (بترا)- كرّم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني، الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أكد المعايطة بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدير المعهد الانتخابي، أهمية هذا البرنامج التعليمي في ترسيخ الفهم العميق للعمليات الانتخابية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الديمقراطي.

ولفت إلى أن برنامج الدبلوم جرى ترقيته ليمنح الطالب درجة الماجستير في السياسات والإدارة الانتخابية، ما يعزز مكانة الأردن والهيئة المستقلة كمركز إقليمي للتعليم والتدريب في مجال السياسات الانتخابية، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

وتميز البرنامج، وفقا للبيان، بتقديمه لمناهج تعليمية متقدمة تغطي مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الجوانب القانونية والإدارية والتكنولوجية، ما يمكن الخريجين من المساهمة بفعالية في تحسين وتطوير العملية الانتخابية في الأردن.

ولفت المعايطة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد في تعزيز معايير الشفافية والنزاهة في الانتخابات، مثنيا على جهود الخريجين ودورهم المستقبلي في دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية في الأردن.

وشدد على أهمية استمرارية التعليم والتدريب في هذا المجال لضمان تحقيق الرؤية في تطوير وتنمية الكوادر الوطنية في مجال السياسات الانتخابية وإدارتها، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز النظام الديمقراطي في المملكة.

وعبر الخريجون عن تقديرهم للمعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج، مؤكدين إلتزامهم بتطبيق هذه المعرفة في مواقع عملهم المختلفة، والاسهام في تعزيز العملية الانتخابية وتحسين مستوى المشاركة السياسية في المجتمع.

يشار إلى أن المعهد يعد من المؤسسات الرائدة في المنطقة في مجال تعليم وتدريب الكوادر المتخصصة في العمليات الانتخابية، ويسعى لتطوير برامجه التعليمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملية الانتخابية في الأردن والمنطقة.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

16/01/2024 17:00:19