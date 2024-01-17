مالية النواب تناقش موازنة الوطني للأمن السيبراني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام 2024.

وأشار السيلحات في بداية الاجتماع الذي حضره رئيس مركز الامن السيبراني المهندس بسام المحارمة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ، إلى دور المركز في مواجهة ومكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني والإختراقات.

وبين أن موازنة المركز تبلغ نحو 31.3 مليون دينار بارتفاع 19,5 مليون دينار عن إعادة تقدير 2023 ، فيما أكد أن النفقات الجارية بلغت نحو 6.3 مليون دينار بارتفاع 3 ملايين دينار ، بينما النفقات الرأسمالية بلغت 25 مليون دينار بارتفاع نحو 16.5 مليون دينار.

وطالب السليحات المركز بأهمية وضع اللجنة المالية في تفاصيل الموازنة، وتفاصيل المشاريع ومخصصاتها، إضافة إلى أثرها في تطور أعمال المركز.

بدوره، قال المحارمة، إن عدد حوادث الأمن السيبراني التي استهدفت المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية العام الماضي بلغت نحو 2455 حادثا, بزيادة عن 2022 ما نسبته 80 بالمئة، والتي بلغ عدد الحوادث فيها نحو 1362.

وأكد أن الأردن مستهدف سيبرانيا، حيث يتعامل المركز مع جانبين من الهجمات السيبرانية، الجريمة السيبرانية الإجرامية والتي يكون الهدف منها مالي، وهجمات سيبرانية متعلقة بجماعات مرتبطة بدول خارجية تهدف إلى الوصول لمعلومات حساسة داخل الدولة، حيث تعامل المركز خلال العام السابق مع 169 حادثا من هذا النوع.

من جانبهم، أكد النواب نضال الحياري، سليمان ابو يحيى، عمر النبر، علي الطراونة، أسماء الرواحنة، فريد حداد، محمد العكور، دور المركز في تحقيق الأهداف الوطنية لأفضل الممارسات في إدارة العمليات السيبرانية.

ودار نقاش بين النواب ومدير المركز حول تفاصيل وبنود الموازنة وأعمال المركز المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والاحتيال الإلكتروني والاختراقات، وأعمال المركز إضافة إلى الشكاوى ، والتدريب والتأهيل ،والتوعية، وترخيص شركة الأمن السيبراني.

--(بترا)

م ح ، ع س / ف م

16/01/2024 16:56:06