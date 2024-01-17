الصفدي ووزيرة الخارجية الاسترالية يؤكدان ضرورة بلورة موقف دولي حازم لوقف حرب غزة وتداعياتها الكارثية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 16 كانون الثاني (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في اجتماع بحث التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، والتداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.

كما أكد الوزيران ضرورة حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال الصفدي "إن هذه الزيارة تأتي لتعكس قوة العلاقات التي تربط بلدينا والحرص المشترك على المضي معاً في تطوير التعاون في عديد مجالات تنعكس إيجاباً على البلدين".

وثمن الصفدي المواقف الواضحة لأستراليا في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، ودعم حل الدولتين، وكذلك "القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية الجديدة ممثلة بالوزيرة وونغ فيما يتعلق بالتأكيد على أن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام نحو تحقيق السلام العادل والشامل، والدعم الذي تقدمه لوكالة الأونروا التي تقوم بدور بطولي في مواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة".

وقال، "الحوار المعمق الذي أجريناه اليوم ركز بشكل واضح على الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي هذا العدوان، وينهي ما يسببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأضاف، "وضعت الوزيرة وونغ في صورة الجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل أن ننهي العدوان الإسرائيلي، وأن نضمن دخول مساعدات كافية ومستدامة للقطاع، وأن نضمن عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم، وتأكيد رفض المملكة لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة إلى خارج وطنهم، وأيضاً الموقف الأردني الثابت في أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار مقاربة شمولية تؤكد وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة؛ الضفة الغربية، القدس الشرقية وغزة، وضرورة أن تستهدف حلاً شاملاً ينهي الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لأن أي طرح غير هذا الطرح لن يحقق الأمن ولن يحقق السلام ولن يجلب الاستقرار للمنطقة، وأن المقاربات الأمنية التي اعتمدتها إسرائيل على مدى أكثر من عقد لم تسهم إلا في زيادة التوتر وقتل الأمل بالسلام وقتل فرص تحقيق السلام العادل والشامل والدائم".

وأكد الصفدي أن "كل يوم يمضي دون وقف هذا العدوان يذهب ضحيته النساء والأطفال والرجال من الشعب الفلسطيني. غزة دُمّرت، وحجم الدمار الذي شهدته غير مسبوق في أي حرب على مدى عقود كما تؤكد التقارير الأممية وكما تؤكد منظمات الأمم المتحدة التي أعلنت أمس أن غزة تواجه مجاعة الآن بسبب عدم سماح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع".

وقال، "نواجه كلنا في المجتمع الدولي تحديا أمنيا وأخلاقيا وقانونيا إنسانيا، والفشل في مواجهة هذا التحدي بما ينهي هذا العدوان ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الأمن والحرية والدولة سيكون له تداعيات خطيرة ليس على الأمن في المنطقة فقط، ولكن أيضاً على صدقية النظام العالمي، وعلى مكانة العديد من الدول في المنطقة وسيأخذنا نحو مستقبل سيكون محتوماً للمزيد من الصراع والمزيد من الحروب والمزيد من العنف والمزيد من القهر والحرمان".

واكد أننا "مستمرون في جهودنا ومستمرون في التنسيق مع دول صديقة بما في ذلك أستراليا لنخرج من هذه الكارثة ولنضع المنطقة على طريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل، وهذه الطريق يجب أن تبدأ الخطوة الأولى بعد تحديد الخطوة الأخيرة، والخطوة الأخيرة لا يمكن إلا أن تكون حل الدولتين والأهم ما بين الخطوة الأولى والأخيرة نحتاج أن نعمل جميعاً معاً من أجل أن نتقدم وفق تواقيت زمنية واضحة ومحددة وبضمانات كافية لنصل إلى الهدف المنشود وهو السلام على أساس حل الدولتين، وبغير ذلك ستبقى المنطقة أسيرة الصراع وستبقى المنطقة أسيرة أجندات إسرائيلية متطرفة ستأخذنا نحو المزيد من الصراع".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ "هذا وقت حساس ومهم للعالم وللمنطقة مع استمرار الصراع واستمرار المعاناة الإنسانية، وزيارتي هي تعبير عن أهمية هذه العلاقات الثنائية، وتعبير عن أهمية الدور الذي يلعبه الأردن في المنطقة، فقد كان مرساة للاستقرار والسلام في المنطقة".

وأضافت، "نحن نواجه هذه الأزمة الإنسانية في غزة، وقد ذكر الوزير الصفدي الأرقام الأممية حول أعداد الضحايا والذين الآن هم في غزة ويعانون. لدينا دور لنلعبه الآن. نحن كأستراليا لسنا طرفاً رئيسياً في المنطقة ولكننا سنلعب دوراً مهما وسنستمر في تقديم المساعدات".

وقالت، "أعلن اليوم أننا سوف نساهم بتقديم 21 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية كاستجابة لهذه الأزمة ولتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصراع بين حماس وإسرائيل"، مؤكدة "ضرورة معالجة أزمة اللاجئين التي يلعب الأردن دوراً مهماً فيها، وسوف نقدم 4 ملايين دولار للصليب والهلال الأحمر و6 ملايين دولار للأنروا كاستجابة للنداء العاجل وأموالا إضافية لبرامج دعم اللاجئين في وقت هذه الأزمة أيضاً".

وبينت، "لقد تحدثت هذا الصباح مع المنسق الأممي الإنساني حول الأنروا وأعتقد أن الموجودين في الأردن يدركون أهمية هذه المنظمة وهي المنظمة الوحيدة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط وهم يقومون بعمل هام، وهناك 1.4 مليون في غزة يبحثون عن ملجأ في مرافق الاونروا".

وشكرت الوزيرة وونغ الأردن على المساعدة في إجلاء الأستراليين، وقالت، "نحن نقدر مساعدتكم لنا".

وقال الصفدي "نحن ندعم القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، وبعد أن تدعو المحكمة الدول الأعضاء لتقديم ملاحظاتها، سنقوم بتقديم ملاحظاتنا أيضاً".

وقال، "النظام القانوني سواء كان الدولي أو الإقليمي، ونحن كأفراد أو كدول، يمكننا أن نقدم القضايا، ونسعى إلى العدالة. ولا أرى لماذا يمكن أن يكون لإسرائيل مشكلة بأن تذهب جنوب إفريقيا أمام المحكمة، فالمحكمة، ستدرس القضية وستصدر حكمها، ومن أجل هذا خلقت أو وجدت المحاكم، والذين لا يؤمنون بدور النظام القضائي هم هؤلاء عادة الذي لديهم شيء يخفونه، ولا يريدون أن يواجهوا العدالة".

وأشار الصفدي الى أن "هناك 66 دولة عبرت عن دعمها لهذه القضية، مقارنة فقط بـ 8 دول قالت إنها لا تدعم هذه القضية. نحن نحترم قرارات الجميع هذه قرارات سيادية لكل دولة، وهذا لا يعني أن الدول التي لم تدعم القضية لا تدعم حقوق الفلسطينيين في الحرية والكرامة، هذا قرارها، ولكننا نؤمن بأن جنوب إفريقيا لديها الحق بأن ترفع هذه القضية، ونحن لنا الحق بأن ندعم هذه القضية، والجميع ملتزم ويجب أن نلتزم بدعم القانون الدولي، ولهذا لدينا هذه الأنظمة متعددة الأطراف، وهذه المؤسسات الدولية".

وأضاف، "نحن نواجه الحقيقة بأن إسرائيل قتلت أكثر من 30 الف فلسطيني، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وقد دمرت مجتمعاً كاملاً، ومرافق صحية وبنى تحتية دُمرت بنسبة 70 بالمئة، والمدارس بنسبة 50 بالمئة، والبيوت بنسبة أكثر من 60 بالمئة، وقتلت إسرائيل في هذه الحرب صحفيين وأطباء وعاملين في الأمم المتحدة أكثر مما قتل في أي صراع آخر منذ عقود. هذا واقع وهذه حقيقة".

ولفت الى أن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، ونحن نؤمن بأن هذا الاعتداء يجب أن يتوقف، والآن هناك أكثر من 3 ملايين فلسطيني محتجزون كرهائن في غزة، وهذا ضد المعايير الدولية كما هو الحال أيضا في الضفة الغربية. نحن نتعامل مع كارثة ومع وضع يجب أن ينتهي، و نتعامل مع وضع حيث المجتمع الدولي ربما وللمرة الأولى بعد 102 يوم من الحرب، لم يقف ويطالب بوقف إطلاق النار. هذه الحقيقة وهذه الحرب لا تقتل فلسطينيين فقط، ولا تدمر حياتهم فقط، بل تدمر الإيمان بالسلام، وهذه اللاإنسانية التي نراها هي أكثر مما يجب أن يقبله أي إنسان عندما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الفلسطينيين ليس لهم أي حقوق وعندما يقول الوزراء الإسرائيليون، أن الفلسطينيين هم حيوانات إنسانية، ويجب حرق غزة، كيف يمكن أن يساهم ذلك في مستقبل السلام الذي نريده جميعاً؟".

وأكد الصفدي أن "موقفنا في الأردن كان دائماً أننا نريد السلام العادل والشامل الذي يضمن أن يعيش كل من الإسرائيليين والفلسطينيين معاً بسلام وبحرية وكرامة. يجب أن ننظر إلى السياق الأوسع" موضحا أن "7 تشرين الأول لم يحدث بشكل مغيب، كان هناك سياق، ويجب أن نقبل هذا السياق، ونحن في الأردن ندين وفي العالم ندين قتل المدنيين الإسرائيليين أيضاً ولكن إسرائيل لم تدن، هي ليست فقط لم تدن هذا بل وقتلت الفلسطينيين، وهذا الإرهاب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً يجب أن ننظر إليه، وأن ننظر إلى نفس الزاوية التي ننظر بها إلى هذه الأزمة، إذاً في النهاية الأولوية الأولى يجب أن تقف هذه الحرب، يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية بأسرع وقت، وأن غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمسار الوحيد للسلام والأمن للجميع هو سلام عادل وشامل بناء على حل الدولتين، والذي يجب أن يعترف بحقوق الفلسطينيين ويضمن الأمن والسلام أيضاً".

وفي إجابة لها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية "دعمنا لمحكمة العدل الدولية واحترامنا لاستقلاليتها لا يعني دعمنا لما قدمته جنوب إفريقيا للمحكمة، وسنستمر في العمل من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي رد على سؤال حول المساعدات الأردنية، ومبلغ الـ 21 مليون دولار الذي تم رصده من الحكومة الأسترالية، قال الصفدي، "الجهود الأردنية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لم تتوقف، نحن نعمل على أكثر من مسار، مسار الإنزالات الجوية التي قام بها سلاح الجو الملكي الأردني بإسقاط مساعدات إلى المستشفيين الأردنيين العاملين في غزة، ونعمل عبر إرسال مساعدات إلى رفح، ومن رفح تدخل إلى غزة أيضاً ضمن الآلية المتبعة حالياً وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، أرسلنا أيضاً مساعدات عبر جسر الملك حسين إلى غزة، ونحن مستمرون في عمل كل ما نستطيعه لإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق، لكن الواقع أن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون إيصال ما يكفي المساعدات".

وأضاف، "حتى اللحظة لم يصل إلى غزة أكثر من 10 بالمئة من الاحتياجات الفعلية للقطاع حسب أرقام الأمم المتحدة، وحتى المساعدات التي تصل لا تصل إلى جميع أنحاء غزة يصل بعضها إلى الجنوب، لكن عندما نتحدث عن الشمال فثمة معوقات إسرائيلية كبيرة تحول دون وصول المساعدات إلى الشمال".

وأكد الصفدي أننا "مستمرون في بذل كل جهد ممكن لإيصال أكبر قدر من المساعدات حيث تلقى الغزيون مساعدات كافية ومستدامة وكان هناك قرار لمجلس الأمن يطلب إزالة كل المعوقات أمام إيصال المساعدات الكافية إلى غزة وللأسف هذا لم يتحقق حتى الآن، وعدم إيصال المساعدات سببه الموقف الإسرائيلي الذي يرفض إدخال المساعدات بشكل كاف و يرفض اعتماد آليات أكثر فاعلية لصالح هذه المساعدات، وبالتالي الأردن يقوم بكل ما يستطيع ونحن جاهزون لأن نرسل مساعدات أكثر في اللحظة التي يتاح إرسالها عبر كل الوسائل المتاحة، لكن الواقع الحالي الآن أن إسرائيل ما تزال تحول دون إيصال ما يكفي من المساعدات إلى غزة".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، "التمويل الذي أعلنت عنه اليوم سيرفع مجموع المساعدات التي قدمتها أستراليا للمنطقة إلى 46 مليون دولار منذ بدء الأزمة، والتمويل الإضافي اليوم هو 4 ملايين دولار للصليب والهلال الأحمر و 6 ملايين دولار إلى منظمة الاونروا، وهذا مجموعه 10 ملايين، وهي كاستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الاونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت، "تحدثت والوزيرة وونغ حول أزمة اللجوء وتحدياتها طويلة الأمد، والأردن التي يتحمل عبئاً ثقيلاً في هذا الشأن، ولبنان أيضاً، وبالتالي نحن أعلنا حوالي 11.5 مليون دولار لبرامج اللاجئين في الأردن في ضوء حالة عدم الاستقرار في المنطقة".

وفي سؤال حول الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، قال الصفدي، "نحن في الأردن، وفي العالم العربي بأسره قلنا منذ عام 2002 "إن ما نسعى إليه هو سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين وبما يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وقال، "العالم كله الآن، بما في ذلك الولايات المتحدة، يقول إن الطريق الوحيد إلى سلام عادل ودائم هو حل الدولتين، فمن هو الطرف الوحيد الذي يقول لا؟. إن الطرف الوحيد الذي يقول لا لحل الدولتين هو إسرائيل، رئيس وزراء إسرائيل الحالي قال قبل أيام قليلة، إنه لن يسمح أبداً بإقامة دولة فلسطينية، وأنه سيخنق، كما قال في وقت سابق، تطلعات الشعب الفلسطيني لتحقيق الدولة وتقرير المصير، لذلك أعتقد أننا نعترف بإنسانية بعضنا البعض، بقدر ما يتعلق الأمر بنا، نحن ندرك أن السبيل الوحيد إلى الأمان للجميع هو أن تتمتع جميع الأطراف بحقوقها الشرعية الكاملة، لذا السؤال ليس ماذا نريد، فما نريد واضح، نحن نريد سلاماً دائماً في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها".

وأضاف، "السؤال هو ماذا تريد إسرائيل؟ وإذا لم تكن إسرائيل ترغب في حل الدولتين، فما هو الجواب الذي تراه لهذا الصراع؟ لأن الطريقة التي نراها، إذا لم تكن حل الدولتين، فإن البديل الوحيد هو حال الدولة الواحدة، وسيكون ذلك حالة مأساوية لأن إسرائيل لن تعترف بالحقوق الديمقراطية للفلسطينيين، وبالتالي سنتحدث عن فصل عنصري".

وأوضح، "إن هذه هي الأسئلة الصعبة التي يجب طرحها الآن، وهناك حرب حالية ويجب أن تتوقف فورًا، لأن هذه الحرب لا تنتج إلا الموت والمعاناة والقتل والكراهية ونزع إنسانية الآخر، بمجرد أن نقوم بذلك، نطرح سؤالًا حول ما هو المستقبل الذي سيضمن أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين".

واكد الصفدي، "بقدر ما نحن قلقون، نحن واضحون، إسرائيل تحتاج إلى الإجابة عن هذا السؤال، وللأسف، الإجابات التي نسمعها من إسرائيل الآن، سواء أكانت تأتي من رئيس الوزراء أو وزير المالية أو وزراء آخرين، هي أن الفلسطينيين ليس لديهم حقوق، لن نقبل بهذا، هذا هو التحدي الذي نواجهه، وأعتقد أن هناك حاجة لتركيزنا جميعًا إذا كنا نريد التأكد من أن معاناة الأشهر الثلاثة الماضية لا تصبح مستقبل المنطقة".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، "أشير إلى قلته مسبقاً: لن أتوقع ماذا يمكن للمحكمة الدولية أن تفعل، ولكن نحترم المحكمة الدولية وأحكامها وهذا موقف أستراليا دائما أننا نحترم وندعم القانون الدولي"، وزادت، "لا أعتقد بأن أستراليا يمكنها أن تأتي إلى المنطقة وتطلب ضمانات معينة ولكن ما نستطيع أن نفعله أن نعبر عن صوتنا في المنطقة لنشر السلام".

وأضافت "أحد الأمور الذي تحدثت عنها مع معالي الوزير الصفدي هي أهمية أن نتذكر إنسانيتنا المشتركة جميعاً، وهذا شيء صعب أن نقوله في هذه المنطقة في الوقت الحالي بكل هذه المأساة والحرب والعنف الذي رأيناه، ولكن السلام سيأتي فقط إذا كانت هناك شجاعة كافية بين القادة بالاعتراف بإنسانيتنا جميعاً بغض النظر عن أي اختلاف بين الشعوب".

وأكدت، "نحن نضم صوتنا إلى الصوت الذي يقول بأن السلام لن يأتي إلا إذا كان هناك تقدم فعلي نحو السلام والأمن لإسرائيل وللفلسطينيين و أن تتحقق آمالهم الشرعية بحل الدولتين".

-- (بترا)





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16/01/2024 16:46:10