منتخب كرة القدم يستعد لمباراة كوريا بكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 16 كانون الثاني (بترا)- طوى المنتخب الوطني لكرة القدم صفحة الفوز على منتخب ماليزيا بكأس آسيا، وانتقل للتحضير لمباراة كوريا الجنوبية التي ستقام يوم السبت المقبل، في إطار منافسات المجموعة الخامسة.
وفاز المنتخب على ماليزيا بنتيجة 4-0 أمس، في مستهل مشواره بكأس آسيا التي تستضيفها قطر وتستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.
ويتصدر المنتخب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، فيما يحتل منتخبا البحرين وماليزيا المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.
ووفق الرسالة الإعلامية لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني لكأس آسيا، أجرى المنتخب تدريبا خفيفا ظهر اليوم استعدادا لمباراة كوريا التي تقام عند الثانية والنصف من مساء يوم السبت المقبل، حيث فضل مدرب المنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة إجراء التدريب باجواء الظهيرة لملاءمته مع موعد مباراتي كوريا والبحرين يومي 20 و25 الحالي.
وطلب عموتة من اللاعبين طي صفحة الفوز على ماليزيا والتركيز على مباراة كوريا التي تعد الأصعب والأقوى للمنتخب.
ولم يتضح حتى الآن موضوع مشاركة لاعب المنتخب محمود مرضي في المباراة المقبلة، بسبب خروجه مصابا في مباراة ماليزيا، بانتظار تشخيص الاصابة تمهيدا لحسم موضوع المشاركة.
وتعيش الجماهير الأردنية في الدوحة حالة من الفرح بعد الفوز على ماليزيا، من خلال الحفلات والاهازيج الأردنية والدبكات، كما بدأت الجماهير من أبناء الجالية الأردنية في قطر والجماهير التي سافرت لمؤازرة المنتخب، بإعداد وترتيب فعاليات احتفالية لمساندة المنتخب في المباريات المقبلة.
كما حرص أعضاء اتحاد كرة القدم على لقاء لاعبي المنتخب الوطني والاشادة بجهودهم وتجديد الثقة بقدراتهم على تحقيق نتائج لافتة في بطولة كأس آسيا.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
16/01/2024 16:11:30
MENAFN17012024000117011021ID1107731859
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