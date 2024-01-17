منتخب كرة القدم يستعد لمباراة كوريا بكأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 16 كانون الثاني (بترا)- طوى المنتخب الوطني لكرة القدم صفحة الفوز على منتخب ماليزيا بكأس آسيا، وانتقل للتحضير لمباراة كوريا الجنوبية التي ستقام يوم السبت المقبل، في إطار منافسات المجموعة الخامسة.

وفاز المنتخب على ماليزيا بنتيجة 4-0 أمس، في مستهل مشواره بكأس آسيا التي تستضيفها قطر وتستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

ويتصدر المنتخب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، فيما يحتل منتخبا البحرين وماليزيا المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.

ووفق الرسالة الإعلامية لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني لكأس آسيا، أجرى المنتخب تدريبا خفيفا ظهر اليوم استعدادا لمباراة كوريا التي تقام عند الثانية والنصف من مساء يوم السبت المقبل، حيث فضل مدرب المنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة إجراء التدريب باجواء الظهيرة لملاءمته مع موعد مباراتي كوريا والبحرين يومي 20 و25 الحالي.

وطلب عموتة من اللاعبين طي صفحة الفوز على ماليزيا والتركيز على مباراة كوريا التي تعد الأصعب والأقوى للمنتخب.

ولم يتضح حتى الآن موضوع مشاركة لاعب المنتخب محمود مرضي في المباراة المقبلة، بسبب خروجه مصابا في مباراة ماليزيا، بانتظار تشخيص الاصابة تمهيدا لحسم موضوع المشاركة.

وتعيش الجماهير الأردنية في الدوحة حالة من الفرح بعد الفوز على ماليزيا، من خلال الحفلات والاهازيج الأردنية والدبكات، كما بدأت الجماهير من أبناء الجالية الأردنية في قطر والجماهير التي سافرت لمؤازرة المنتخب، بإعداد وترتيب فعاليات احتفالية لمساندة المنتخب في المباريات المقبلة.

كما حرص أعضاء اتحاد كرة القدم على لقاء لاعبي المنتخب الوطني والاشادة بجهودهم وتجديد الثقة بقدراتهم على تحقيق نتائج لافتة في بطولة كأس آسيا.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

16/01/2024 16:11:30