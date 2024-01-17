تقرير: تغير المناخ يهدد حياة الملايين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا) -كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن تغير المناخ يهدد حياة ما يصل إلى 14.5 مليون شخص في العقود المقبلة، فضلاً عن الأمراض الخطيرة؛ مما سيسبب ارتفاع تكاليف أنظمة الرعاية الصحية.

وقال التقرير الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، إن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية؛ مما يجعل الفئات الأكثر ضعفا أكثر عرضة للخطر، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة للحد من الانبعاثات وحماية صحة الإنسان من الآثار السلبية متعددة الجوانب لتغير المناخ على مستوى العالم.

وحلل التقرير الذي جاء تحت عنوان "قياس تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان" ست فئات رئيسية من الأحداث المرتبطة بالمناخ باعتبارها محركات رئيسية متعددة الجوانب للتأثيرات الصحية السلبية وهي الجفاف، وموجات الحرارة، والعواصف الاستوائية، وحرائق الغابات، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات التي تشكل أعلى خطر حاد للوفيات الناجمة عن المناخ.

--(بترا)

رصد/ ي ف/ ف م

16/01/2024 16:09:24