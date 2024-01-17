تقرير: تغير المناخ يهدد حياة الملايين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا) -كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن تغير المناخ يهدد حياة ما يصل إلى 14.5 مليون شخص في العقود المقبلة، فضلاً عن الأمراض الخطيرة؛ مما سيسبب ارتفاع تكاليف أنظمة الرعاية الصحية.
وقال التقرير الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، إن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية؛ مما يجعل الفئات الأكثر ضعفا أكثر عرضة للخطر، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة للحد من الانبعاثات وحماية صحة الإنسان من الآثار السلبية متعددة الجوانب لتغير المناخ على مستوى العالم.
وحلل التقرير الذي جاء تحت عنوان "قياس تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان" ست فئات رئيسية من الأحداث المرتبطة بالمناخ باعتبارها محركات رئيسية متعددة الجوانب للتأثيرات الصحية السلبية وهي الجفاف، وموجات الحرارة، والعواصف الاستوائية، وحرائق الغابات، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات التي تشكل أعلى خطر حاد للوفيات الناجمة عن المناخ.
--(بترا)
رصد/ ي ف/ ف م
16/01/2024 16:09:24
MENAFN17012024000117011021ID1107731858
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