السياحة النيابية تطلع على واقع خدمات الملكية الأردنية للمسافرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- زارت لجنة السياحة والآثار النيابية، اليوم الثلاثاء، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بهدف الاطلاع على جودة الخدمات والمشاريع التطويرية المقدمة للمسافرين.

وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب إن "الملكية الأردنية" ناقل وطني مهم يجب المحافظة عليها، من خلال تطوير الخطط والبرامج ومواكبة أحدث ما توصلت إليه شركات الطيران من علوم وتكنولوجيا، لتقديم أفضل العروض لأسعار التذاكر والخدمات للمسافرين، فضلا عن أنها الذراع التسويقي الأساسي للسياحة، والتي تشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.

وأكد، بحضور رئيس مفوضية سلطة إقليم البترا فارس البريزات، ومدير القطاع التجاري بـ"الملكية" كريم مخلوف، ضرورة تكاتف الجهود وتقديم الخطط الاستراتيجية، والعمل بجدية، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى الاهتمام بالسياحة الدينية في الأردن، كونه يتميز بمواقع مهمة، تعتبر مصدر إلهام وإيمان للمسلمين والمسيحيين في العالم.

وأشار إلى أهمية التشارك بين "الملكية الأردنية"، ومفوضية سلطة إقليم البترا، لتجويد السياحة وجعلها تتجه لدول العالم كافة، قائلًا إن "السياحة النيابية" ستبذل قصارى جهدها وإمكاناتها للعمل على تذليل كل التحديات التي تواجه "الملكية الأردنية".

من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمود فرجات، سالم العمري، محمد السعودي، عائشة الحسنات، على أهمية دعم "الملكية الأردنية"، بوصفها الناقل الوطني، لتعزيز مكانة الأردن كنقطة عبور استراتيجية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني بتنشيط قطاعات السياحة والنقل والشحن الجوي.

من جهته، قال مخلوف إن "الملكية الأردنية" لديها اسطول حديث وضخم من الطائرات، وتعد من أفضل شركات الطيران عالميا، إتباعًا لقواعد الأمان والسلامة الجوية.

واستعرض أبرز الخدمات والخطط التي تُقدّمها الخطوط الملكية الأردنية لعملائها، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى ربط الأردن بدول العالم أجمع، والمنافسة بأسعار التذاكر، وتذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين.

وأوضح مخلوف أننا نعمل على تنمية شبكتنا بما يتماشى مع استراتيجيتنا الجديدة للتركيز على السياحة من قارة أوروبا.

--(بترا)

م خ/ ف م/ف ق

16/01/2024 15:59:19