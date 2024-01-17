السياحة النيابية تطلع على واقع خدمات الملكية الأردنية للمسافرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- زارت لجنة السياحة والآثار النيابية، اليوم الثلاثاء، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بهدف الاطلاع على جودة الخدمات والمشاريع التطويرية المقدمة للمسافرين.
وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب إن "الملكية الأردنية" ناقل وطني مهم يجب المحافظة عليها، من خلال تطوير الخطط والبرامج ومواكبة أحدث ما توصلت إليه شركات الطيران من علوم وتكنولوجيا، لتقديم أفضل العروض لأسعار التذاكر والخدمات للمسافرين، فضلا عن أنها الذراع التسويقي الأساسي للسياحة، والتي تشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
وأكد، بحضور رئيس مفوضية سلطة إقليم البترا فارس البريزات، ومدير القطاع التجاري بـ"الملكية" كريم مخلوف، ضرورة تكاتف الجهود وتقديم الخطط الاستراتيجية، والعمل بجدية، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى الاهتمام بالسياحة الدينية في الأردن، كونه يتميز بمواقع مهمة، تعتبر مصدر إلهام وإيمان للمسلمين والمسيحيين في العالم.
وأشار إلى أهمية التشارك بين "الملكية الأردنية"، ومفوضية سلطة إقليم البترا، لتجويد السياحة وجعلها تتجه لدول العالم كافة، قائلًا إن "السياحة النيابية" ستبذل قصارى جهدها وإمكاناتها للعمل على تذليل كل التحديات التي تواجه "الملكية الأردنية".
من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمود فرجات، سالم العمري، محمد السعودي، عائشة الحسنات، على أهمية دعم "الملكية الأردنية"، بوصفها الناقل الوطني، لتعزيز مكانة الأردن كنقطة عبور استراتيجية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني بتنشيط قطاعات السياحة والنقل والشحن الجوي.
من جهته، قال مخلوف إن "الملكية الأردنية" لديها اسطول حديث وضخم من الطائرات، وتعد من أفضل شركات الطيران عالميا، إتباعًا لقواعد الأمان والسلامة الجوية.
واستعرض أبرز الخدمات والخطط التي تُقدّمها الخطوط الملكية الأردنية لعملائها، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى ربط الأردن بدول العالم أجمع، والمنافسة بأسعار التذاكر، وتذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين.
وأوضح مخلوف أننا نعمل على تنمية شبكتنا بما يتماشى مع استراتيجيتنا الجديدة للتركيز على السياحة من قارة أوروبا.
--(بترا)
م خ/ ف م/ف ق
16/01/2024 15:59:19
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