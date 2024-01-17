Wednesday, 17 January 2024 02:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة باليرموك بعنوان الإعلام والمرأة: ركائز وطنية للعمل السياسي

1/17/2024 5:08:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 16 كانون الثاني (بترا) نظمت جامعة اليرموك ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الإعلام والمرأة: ركائز وطنية للعمل السياسي".
وقال عميد كلية الآداب الدكتور محمد العناقرة خلال رعايته للندوة إن الجامعة تفخر بدورها كمؤسسة تعليمية رائدة في إثراء العمل السياسي في الأردن، حيث تقدم من خلال برامجها الأكاديمية وأنشطتها الفكرية، إطاراً علمياً وفكرياً متقدماً يسهم في دعم وتحسين العملية السياسية في المملكة.
وأكد العناقرة أهمية الإعلام، وما يمثله من دور في تسليط الضوء على قصص النجاح وإبراز دور المرأة الإيجابي في العملية السياسية والاجتماعية، داعيا وسائل الإعلام إلى تقديم صورة متوازنة وعادلة تبرز مساهمات المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، ما يعزز مكانتها في المجتمع.
بدورها، أكدت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول المحيسن، أن المرأة عنوان للإنجاز الوطني، يتوجب على الإعلام أن يدعمها وينقل صورتها الصحيحة للمجتمع من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها وإبداعاتها في مختلف المجالات.
وخلال الندوة ناقشت المهندسة نور اللوزي موضوع المرأة والانتخابات وكيف يمكن للإعلام دعمها، وعرضت جانبا من تجربتها في الانتخابية والعمل السياسي والإعلامي، فيما عرضت الدكتورة صفاء الصمادي تجربتها الحزبية، وأهمية إنخراط المرأة في الحركة السياسية، وتحدث سلطان الخلايلة عن اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، والمرأة في العمل السياسي، فيما ناقش أحمد حجاج أسباب الانخراط بالعمل السياسي ودور الإعلام وشكل الرسالة السياسية، ومتى يبدأ الاشتباك السياسي الإيجابي.
إلى ذلك، تأهل فريق جامعة اليرموك للمشاركة بالبطولة الدولية للمناظرات في اللغة العربية/ جامعات، التي ستقام في أيار المقبل في قطر بتنظيم من مركز مناظرات قطر.
وكان فريق "اليرموك" تمكن وخلال الدور التأهيلي للبطولة من تحقيق الفوز على فريق جامعات مؤتة، الهاشمية، الحسين التقنية، لومينوس الجامعة وعمان الأهلية.
كما تمكن في دور الـ 16 من الفوز على فريق جامعة إربد الأهلية، ليتأهل بعدها إلى دور الثمانية، وفيه تمكن من تجاوز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والتأهل للمرحلة اللاحقة من البطولة.
وفي المناظرة التي خصصت لتحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق اليرموك من تحقيق الفوز على فريق جامعة عمان الأهلية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
16/01/2024 15:34:21

MENAFN17012024000117011021ID1107731854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث