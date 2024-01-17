ندوة باليرموك بعنوان الإعلام والمرأة: ركائز وطنية للعمل السياسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 كانون الثاني (بترا) نظمت جامعة اليرموك ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الإعلام والمرأة: ركائز وطنية للعمل السياسي".
وقال عميد كلية الآداب الدكتور محمد العناقرة خلال رعايته للندوة إن الجامعة تفخر بدورها كمؤسسة تعليمية رائدة في إثراء العمل السياسي في الأردن، حيث تقدم من خلال برامجها الأكاديمية وأنشطتها الفكرية، إطاراً علمياً وفكرياً متقدماً يسهم في دعم وتحسين العملية السياسية في المملكة.
وأكد العناقرة أهمية الإعلام، وما يمثله من دور في تسليط الضوء على قصص النجاح وإبراز دور المرأة الإيجابي في العملية السياسية والاجتماعية، داعيا وسائل الإعلام إلى تقديم صورة متوازنة وعادلة تبرز مساهمات المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، ما يعزز مكانتها في المجتمع.
بدورها، أكدت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول المحيسن، أن المرأة عنوان للإنجاز الوطني، يتوجب على الإعلام أن يدعمها وينقل صورتها الصحيحة للمجتمع من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها وإبداعاتها في مختلف المجالات.
وخلال الندوة ناقشت المهندسة نور اللوزي موضوع المرأة والانتخابات وكيف يمكن للإعلام دعمها، وعرضت جانبا من تجربتها في الانتخابية والعمل السياسي والإعلامي، فيما عرضت الدكتورة صفاء الصمادي تجربتها الحزبية، وأهمية إنخراط المرأة في الحركة السياسية، وتحدث سلطان الخلايلة عن اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، والمرأة في العمل السياسي، فيما ناقش أحمد حجاج أسباب الانخراط بالعمل السياسي ودور الإعلام وشكل الرسالة السياسية، ومتى يبدأ الاشتباك السياسي الإيجابي.
إلى ذلك، تأهل فريق جامعة اليرموك للمشاركة بالبطولة الدولية للمناظرات في اللغة العربية/ جامعات، التي ستقام في أيار المقبل في قطر بتنظيم من مركز مناظرات قطر.
وكان فريق "اليرموك" تمكن وخلال الدور التأهيلي للبطولة من تحقيق الفوز على فريق جامعات مؤتة، الهاشمية، الحسين التقنية، لومينوس الجامعة وعمان الأهلية.
كما تمكن في دور الـ 16 من الفوز على فريق جامعة إربد الأهلية، ليتأهل بعدها إلى دور الثمانية، وفيه تمكن من تجاوز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والتأهل للمرحلة اللاحقة من البطولة.
وفي المناظرة التي خصصت لتحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق اليرموك من تحقيق الفوز على فريق جامعة عمان الأهلية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
16/01/2024 15:34:21
MENAFN17012024000117011021ID1107731854
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