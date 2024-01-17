ندوة باليرموك بعنوان الإعلام والمرأة: ركائز وطنية للعمل السياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 كانون الثاني (بترا) نظمت جامعة اليرموك ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الإعلام والمرأة: ركائز وطنية للعمل السياسي".

وقال عميد كلية الآداب الدكتور محمد العناقرة خلال رعايته للندوة إن الجامعة تفخر بدورها كمؤسسة تعليمية رائدة في إثراء العمل السياسي في الأردن، حيث تقدم من خلال برامجها الأكاديمية وأنشطتها الفكرية، إطاراً علمياً وفكرياً متقدماً يسهم في دعم وتحسين العملية السياسية في المملكة.

وأكد العناقرة أهمية الإعلام، وما يمثله من دور في تسليط الضوء على قصص النجاح وإبراز دور المرأة الإيجابي في العملية السياسية والاجتماعية، داعيا وسائل الإعلام إلى تقديم صورة متوازنة وعادلة تبرز مساهمات المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، ما يعزز مكانتها في المجتمع.

بدورها، أكدت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول المحيسن، أن المرأة عنوان للإنجاز الوطني، يتوجب على الإعلام أن يدعمها وينقل صورتها الصحيحة للمجتمع من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها وإبداعاتها في مختلف المجالات.

وخلال الندوة ناقشت المهندسة نور اللوزي موضوع المرأة والانتخابات وكيف يمكن للإعلام دعمها، وعرضت جانبا من تجربتها في الانتخابية والعمل السياسي والإعلامي، فيما عرضت الدكتورة صفاء الصمادي تجربتها الحزبية، وأهمية إنخراط المرأة في الحركة السياسية، وتحدث سلطان الخلايلة عن اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، والمرأة في العمل السياسي، فيما ناقش أحمد حجاج أسباب الانخراط بالعمل السياسي ودور الإعلام وشكل الرسالة السياسية، ومتى يبدأ الاشتباك السياسي الإيجابي.

إلى ذلك، تأهل فريق جامعة اليرموك للمشاركة بالبطولة الدولية للمناظرات في اللغة العربية/ جامعات، التي ستقام في أيار المقبل في قطر بتنظيم من مركز مناظرات قطر.

وكان فريق "اليرموك" تمكن وخلال الدور التأهيلي للبطولة من تحقيق الفوز على فريق جامعات مؤتة، الهاشمية، الحسين التقنية، لومينوس الجامعة وعمان الأهلية.

كما تمكن في دور الـ 16 من الفوز على فريق جامعة إربد الأهلية، ليتأهل بعدها إلى دور الثمانية، وفيه تمكن من تجاوز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والتأهل للمرحلة اللاحقة من البطولة.

وفي المناظرة التي خصصت لتحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق اليرموك من تحقيق الفوز على فريق جامعة عمان الأهلية.

--(بترا)

ع ع/م ف/ف ق

16/01/2024 15:34:21