تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 16 كانون الثاني (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، متأثراً بالبيانات الإقتصادية التي نشرتها الحكومة البريطانية.

ووفق مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم أمام العملتين عند 2645ر1 دولار و1609ر1 يورو.

وعزا محللون تراجع الإسترليني، إلى تأثره بالبيانات التي نشرها مكتب الاحصاءات الوطني البريطاني، وأظهرت تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة، واستقرار معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.

--(بترا)

رش/ ف م

16/01/2024 15:15:45