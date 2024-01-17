تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
التاريخ
1/17/2024 5:07:54 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 كانون الثاني (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، متأثراً بالبيانات الإقتصادية التي نشرتها الحكومة البريطانية.
ووفق مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم أمام العملتين عند 2645ر1 دولار و1609ر1 يورو.
وعزا محللون تراجع الإسترليني، إلى تأثره بالبيانات التي نشرها مكتب الاحصاءات الوطني البريطاني، وأظهرت تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة، واستقرار معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.
--(بترا)
رش/ ف م
16/01/2024 15:15:45
MENAFN17012024000117011021ID1107731851
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