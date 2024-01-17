تقرير: نظام الصحة النفسية في اسرائيل في مهب الطوفان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- تواجه إسرائيل موجة من الصدمات النفسية هي الأشد خطورة وسط عجز نظام الصحة العقلية عن تلبية طلبات المساعدة بحسب ما يؤكد خبراء طب نفسي اسرائيليون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، ظل نظام الصحة العقلية الإسرائيلي غير كاف لسنوات عديدة، وكانت فترات الانتظار الطويلة خاصة في المناطق الواقعة على الأطراف، بمثابة شهادة على الإهمال الذي يواجهه أولئك الذين يتعاملون مع تحديات الصحة العقلية، مشيرة إلى أنه منذ هجوم "حماس" على المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة قي السابع من تشرين الثاني الماضي، تعرض نظام الصحة العامة لطوفان من نداءات الاستغاثة، التي من المتوقع أن تصل إلى أبعاد كبيرة.

وتوقع خبراء اسرائيليون في الطب النفسي أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، بما في ذلك عائلات وأصدقاء الرهائن أو المصابين أو أولئك الذين فقدوا أحباءهم، وقد يصابون باضطرابات ما بعد الصدمة في الأشهر المقبلة.

وتتعامل خطوط الاستغاثة الساخنة في مركز (ERAN) الاسرائيلي بالفعل مع أكثر من 100 ألف مكالمة، وهو أمر غير مسبوق منذ إنشائه المركز، كما شهدت صناديق المرضى أيضا زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة بالصحة العقلية، وقد أبلغت (كلاليت) للخدمات الصحية عن زيادة بنسبة 25 بالمئة في استخدام الأدوية النفسية، وزيادة بنسبة 52 بالمئة في الحالات المرتبطة بالقلق، وزيادة بنسبة 45 بالمئة في تشخيصات ما بعد الصدمة.

وقال إيلي كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة (كلاليت)، "باعتبارنا أكبر صندوق مرضى في إسرائيل يخدم أكثر من 50 بالمئة، من سكان البلاد، فإن معظم النازحين بسبب الوضع في الشمال والجنوب أصبحوا من مرضانا".

--(بترا)

رصد/رس/اح

16/01/2024 15:02:06