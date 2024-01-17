الجامعة العربية تثمن جهود اتحاد الإذاعات في تغطية وقائع العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 كانون الثاني (بترا)- شاركت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة (43) لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.

وثمن الأمين العام المساعد؛ رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة السفير أحمد رشيد خطابي، جهود الاتحاد لتغطية وقائع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، والاقتحامات الترويعية على أهالي بلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد أن هذه الحرب المدمرة أوضحت مدى الأهمية القصوى لمواجهة السردية الإسرائيلية التي تعمد إلى تزييف وحجب الحقائق، بما في ذلك عبر اللجوء لاستهداف أرواح الإعلاميين في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وبين أن الشراكه من خلال اتحاد الإذاعات العربية تعد أداة ناجعة للانفتاح على التطور التكنولوجي، وتحقيق التحول الرقمي المنشود، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمكاسب والفرص التي يتيحها لصالح الارتقاء بالممارسة الإعلامية.

ونوه خطابي بجهود الاتحاد في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية، وتكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي، وتشجيع الانتاج الإعلامي المشترك بين الدول الاعضاء.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

16/01/2024 15:01:59