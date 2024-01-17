الجامعة العربية تثمن جهود اتحاد الإذاعات في تغطية وقائع العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 كانون الثاني (بترا)- شاركت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة (43) لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.
وثمن الأمين العام المساعد؛ رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة السفير أحمد رشيد خطابي، جهود الاتحاد لتغطية وقائع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، والاقتحامات الترويعية على أهالي بلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأكد أن هذه الحرب المدمرة أوضحت مدى الأهمية القصوى لمواجهة السردية الإسرائيلية التي تعمد إلى تزييف وحجب الحقائق، بما في ذلك عبر اللجوء لاستهداف أرواح الإعلاميين في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وبين أن الشراكه من خلال اتحاد الإذاعات العربية تعد أداة ناجعة للانفتاح على التطور التكنولوجي، وتحقيق التحول الرقمي المنشود، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمكاسب والفرص التي يتيحها لصالح الارتقاء بالممارسة الإعلامية.
ونوه خطابي بجهود الاتحاد في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية، وتكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي، وتشجيع الانتاج الإعلامي المشترك بين الدول الاعضاء.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
16/01/2024 15:01:59
MENAFN17012024000117011021ID1107731848
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