الصداقة الأردنية البلغارية في الأعيان تلتقي السفير البلغاري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 16كانون الثاني (بترا)- بحثت لجنة الصداقة الأردنية البلغارية في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس خالد رمضان اليوم الثلاثاء، خلال لقائها السفير البلغاري لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وقال العين رمضان إن العلاقات الأردنية البلغارية متينة وتاريخية ومتميزة مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأكد أن ما يجري من أحداث في المنطقة وعلى رأسها الحرب على غزة، والضفة الغربية، تستدعي بذل الجهود الدولية لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى تقارب المواقف بين الأردن وبلغاريا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إيجاد الحلول السياسية تجاه النزاعات في المنطقة.

وبين رمضان جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الموقف الأردني تجاه ما يجري في غزة يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لإيقاف جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دور القوات المسلحة الأردنية في إيصال المساعدات الانسانية والطبية لقطاع غزة.

بدوره، أكد السفير البلغاري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وعلى رأسها البرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وثمن دور الأردن المحوري تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، لإنهاء الصراعات في المنطقة، ومساعيه من خلال جولاته الأوروبية والعالمية لوقف الحرب على غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن بلاده تدعو إلى ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال السفير البلغاري، إن بلغاريا والأردن تسعيان إلى توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والصعد، لافتًا إلى الزيارات الرسمية المتبادلة على جميع المستويات الهادفة إلى إدامة التواصل والتشاور فيما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة الأعيان: مفلح الرحيمي، احسان بركات، مصطفى الرواشدة، علي السنيد، الدكتورة عبلة عماوي، الدكتور ابراهيم الطراونة، الدكتورة ميسون العتوم، عمق العلاقات الأردنية البلغارية وتميزها، مثمنين الموقف البلغاري تجاه عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبوا بلغاريا باتخاذ موقف مماثل تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، واتخاذ مواقف دولية حاسمة تجاه القضية الفلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

16/01/2024 14:58:12