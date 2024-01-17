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بريطانيا: استقرار معدل البطالة وتراجع نمو الأجور

1/17/2024 5:07:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 16 كانون الثاني (بترا)- استقر معدل البطالةفي بريطانيا، وتباطأ نمو الأجور بالرغم انه ما يزال أعلى بكثير من معدل التضخم، وفقا للأرقام الرسمية البريطانية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة بقي عند 4.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.
وأضاف إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية الذي لا يشمل العلاوات، تراجع إلى 6.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي من 7.3 بالمئة من الشهر الذي سبقه.
وأوضح أن حزم الأجور نمت بشكل أسرع من معدل ارتفاع الأسعار، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين بنسبة 3.9 بالمئة حتى تشرين الثاني.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
16/01/2024 14:52:32

MENAFN17012024000117011021ID1107731846

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