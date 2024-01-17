بريطانيا: استقرار معدل البطالة وتراجع نمو الأجور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 كانون الثاني (بترا)- استقر معدل البطالةفي بريطانيا، وتباطأ نمو الأجور بالرغم انه ما يزال أعلى بكثير من معدل التضخم، وفقا للأرقام الرسمية البريطانية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة بقي عند 4.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.
وأضاف إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية الذي لا يشمل العلاوات، تراجع إلى 6.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي من 7.3 بالمئة من الشهر الذي سبقه.
وأوضح أن حزم الأجور نمت بشكل أسرع من معدل ارتفاع الأسعار، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين بنسبة 3.9 بالمئة حتى تشرين الثاني.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
16/01/2024 14:52:32
MENAFN17012024000117011021ID1107731846
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