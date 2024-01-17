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الاحتلال يعتقل 5980 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ العدوان على غزة

1/17/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 5980 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط أو احتجزوا كرهائن.
وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، التي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
16/01/2024 14:48:48

MENAFN17012024000117011021ID1107731845

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