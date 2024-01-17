الاحتلال يعتقل 5980 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 5980 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط أو احتجزوا كرهائن.
وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، التي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
16/01/2024 14:48:48
MENAFN17012024000117011021ID1107731845
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