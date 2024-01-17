النقل النيابية تبحث خطط مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، الخطط والاستراتيجيات لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.

وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، بحضور مدير عام المؤسسة زاهي خليل، إن وجود القطارات في الأردن عامل مهم في منظومة النقل، وكذلك تطوير السياحة الداخلية، مؤكدا أهمية تطوير البنية التحتية لسكة الحديد، والعمل على بناء المقطورات لتكون مناسبة للرحلات في كل الظروف.

بدورهم، أشار النواب يزن الشديفات، عمر الزيود، هيثم زيادين، عبيد الياسين، إلى أهمية هذه المؤسسة وضرورة تطوير الخطط والبرامج التي تقوم بها، لإحياء الخط الحديدي الحجازي والمحافظة عليه، وتذليل التحديات التي تواجهه.

من ناحيته، قال خليل إن المؤسسة تدرس إنشاء قطار بين عمان والزرقاء، وصولا إلى مطار عمان الدولي بطول يتراوح 65 كيلومترا، متوقعا أن ينقل حوالي 40 إلى 50 ألف راكب يوميًا.

وأشار إلى أن المؤسسة مستقلة ماليا، وإيرادتها ذاتية من خلال استثمارات ومشاريع تنفذها، مبينا أن المؤسسة تهدف إلى تطوير منظومة النقل السككي ووضع الخط الحديدي الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية، ورفع الأداء المؤسسي واستثمار أملاك الخط والحفاظ على الإرث التاريخي من خلال إعادة ترميم المباني التراثية والمحطات في المؤسسة.

--(بترا)

م خ/م ف/ ف ج

16/01/2024 14:48:26