النقل النيابية تبحث خطط مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، الخطط والاستراتيجيات لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي.
وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، بحضور مدير عام المؤسسة زاهي خليل، إن وجود القطارات في الأردن عامل مهم في منظومة النقل، وكذلك تطوير السياحة الداخلية، مؤكدا أهمية تطوير البنية التحتية لسكة الحديد، والعمل على بناء المقطورات لتكون مناسبة للرحلات في كل الظروف.
بدورهم، أشار النواب يزن الشديفات، عمر الزيود، هيثم زيادين، عبيد الياسين، إلى أهمية هذه المؤسسة وضرورة تطوير الخطط والبرامج التي تقوم بها، لإحياء الخط الحديدي الحجازي والمحافظة عليه، وتذليل التحديات التي تواجهه.
من ناحيته، قال خليل إن المؤسسة تدرس إنشاء قطار بين عمان والزرقاء، وصولا إلى مطار عمان الدولي بطول يتراوح 65 كيلومترا، متوقعا أن ينقل حوالي 40 إلى 50 ألف راكب يوميًا.
وأشار إلى أن المؤسسة مستقلة ماليا، وإيرادتها ذاتية من خلال استثمارات ومشاريع تنفذها، مبينا أن المؤسسة تهدف إلى تطوير منظومة النقل السككي ووضع الخط الحديدي الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية، ورفع الأداء المؤسسي واستثمار أملاك الخط والحفاظ على الإرث التاريخي من خلال إعادة ترميم المباني التراثية والمحطات في المؤسسة.
--(بترا)
م خ/م ف/ ف ج
16/01/2024 14:48:26
MENAFN17012024000117011021ID1107731844
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