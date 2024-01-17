رئيس مجلس النواب يلتقي سفيرة جنوب أفريقيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفيرة جنوب أفريقيا لدى عمان، تسيلاني موكوينا، دعم مجلس النواب للدعوى التي رفعتها بلادها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقال الصفدي إن هذا الموقف ليس بغريب على أحفاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والذين قدموا موقفا يسجل في صفحات التاريخ، حيث الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة بوجه آلة الحرب والدمار والمجازر الصهيونية.

وأكد الصفدي والسفيرة موكوينا أن الأردن وجنوب أفريقيا يعتبران القضية الفلسطينية قضيتهم، وأن مواقف كلا البلدين متطابقة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وتتوقف المجازر التي تستهدف المدنيين وتحول دون وصول المساعدات العاجلة لهم، في عملية ترتقي للإبادة الجماعية.

وقال الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين، ولن يرضى الأردن بأي محاولات وأوهام لتهجير الغزيين، ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيرا إلى جهود الدولة الأردنية بكل أجهزتها في تقديم المساعدات العاجلة للأشقاء، فقد كان ولي العهد وسمو الأميرة سلمى يشاركون في عمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي، مثلما كانت الإمدادات تتوالى للمستشفيات الميدانية في واجب الضمير تجاه الأشقاء.

وأضاف إن جلالة الملك يطالب بشكل مستمر بوقف الحرب والحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حرب المجازر التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.

وأكد الصفدي أن العالم اليوم يعاني من الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الالتفات لجهود السلام، ما ينعكس سلبا على العالم بأسره، موضحا أن استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها.

من جهتها، قالت سفيرة جنوب أفريقيا "لقد تابعنا باهتمام خطابات جلالة الملك التي حملت على الدوام مضامين الدعم للشعب الفلسطيني والتحشيد لوقف الحرب على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية"، مضيفة "نحن نرى معكم أن الحرب ليست على غزة وحدها، وإنما على الفلسطينيين أجمع".

وأضافت "لقد تابعنا المساعدات التي يقدمها الأردن، وعلى رأسها المستشفى الميداني في غزة، ونحن نقوم معكم بالدور ذاته في الدفاع عن الفلسطينيين، فأحفاد مانديلا لا يرضون البقاء متفرجين على إبادة الشعب الفلسطيني، ولذلك قررنا أن نحرك دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

ووضعت موكوينا، رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم وعددا من رؤساء اللجان النيابية، بحيثيات الدعوة المقدمة، قائلة إن الدعوة استندت في بعض أوراقها إلى مضامين وخطابات المسؤولين الأردنيين.

وعبرت عن تقديرها البالغ للأردن الذي طالما كان ثابت الموقف في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن موقف جنوب افريقيا يشترك مع الأردن في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن واحدة من أهداف الدعوى أمام محكمة العدل الدولية وقف استهداف الشباب والأطفال والنساء لأن ما يجري بحقهم هو تطهير عرقي.

وعبر النواب الحضور؛ النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعدا رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات، وميادة شريم، ورئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان عبدالله أبو زيد، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام اسماعيل المشاقبة، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية مع جنوب أفريقيا أحمد عشا، عن تقديرهم الكبير لموقف جنوب أفريقيا الذي عبر عن صوت الضمير والحق والقيم التي تؤمن بها، وهي الدولة التي ناضلت طويلا من أجل نيل الحرية وتعزيز قيم حقوق الإنسان التي استلهمت أنبل معانيها من الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

--(بترا)

م خ/ ف ج

16/01/2024 14:47:10