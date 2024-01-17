مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 16 كانون الثاني (بترا)- ناقش مجلس محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ التي طرحت على موازنة المجلس لعام 2023 ، ونسب إنجازها.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة، إن نسبة الإنجاز في عطاءات المشاريع بلغت 70 بالمئة، فيما وصلت نسبة الإنفاق 74 بالمئة.
وأضاف أن مبنى المحكمة الشرعية الذي أسهم المجلس بنحو مليوني دينار من تكاليف إنشائه سينجز قريباً، مشيرا إلى عدد من المعيقات في إنجاز عدد من المشروعات.
وكرّم مجلس المحافظة على هامش جلسته عضو المجلس حسين الطراونة لانتهاء عضويته وهنأ صبري الضلاعين الذي اختير عضوا في المجلس.
- - (بترا)
م ع/ ن ح
16/01/2024 14:44:06
MENAFN17012024000117011021ID1107731842
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