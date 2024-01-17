الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر كانون الأول الماضي، والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.
وبحسب التقرير، انهى المجلس تطوير معايير التنمية المجتمعية الدامجة ضمن مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم الى الخدمات الممول من منظمة "كريسوفيل" الدولية للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ولجنة فنية مختصة ضمت عددا من الجهات الشريكة، ليصار بعدها الى تطبيق هذه المعايير والتدريب عليها من قبل منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات المعنية وتطوير الخارطة الإلكترونية للخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة في محيط الجمعيات التي تم مسحها في المفرق والطفيلة والاغوار الجنوبية.
ونفذ المجلس 9 زيارات ميدانية تفتيشية لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي تقدم خدمات الرعاية الايوائية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف الاطلاع على سير العمل وعلى أوضاع الملتحقين فيها، إضافة للاطلاع على البرامج والخدمات المقدمة والتنسيب للجهات المختصة بتصويب الملاحظات التي تم رصدها اثناء الزيارات.
وقدم المجلس الدعم الفني لتوفير متطلبات إمكانية الوصول في المباني التابعة لـ 4 مؤسسات في القطاعين العام والخاص شملت مركز أمني و3 مبان لجمعيات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قام المجلس بالكشف الحسي على 82 مدرسة مقترحة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب كمراكز اقتراع نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم الفني لتهيئتها.
وشارك المجلس خلال كانون الاول بورقة عمل حول التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي ضمن "مؤتمر التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي" الذي نظمته كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، كما تم تناول إنجازات المجلس في توفير تعليم دامج نوعي للطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي.
وفيما يتعلق بخدمات البطاقة التعريفية ما يزال العمل جاريا لاستقبال وادخال طلبات تقديم الحصول على البطاقة التعريفية للإعاقات المختلفة في الأقاليم الثلاث، وانتهت اللجان الطبية خلال كانون اول من تشخيص 720 شخصا ذوي إعاقة ليصبح اجمالي من تم تشخيصهم 7398.
ومن خلال مكاتب التأمين الصحي التي أتاحها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة في الأماكن المحددة لانعقاد اللجان التشخيصية للبطاقة التعريفية، تم اصدار 221 بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية، وذلك ضمن سعي المجلس للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم الى الخدمات.
وقدم المجلس من خلال الشراكة مع "وقفية الحاجة رفيقة" خدمات تعليمية لـ 56 طالبة وطالبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى خدمات التدريب والتأهيل المهني لـ 16 مستفيدا، وخدمات التدخل المبكر والمنتسوري لـ 27 مستفيدا، كما استفاد 28 طالبا وطالبة من خدمات العلاج الطبيعي، والوظيفي، والنطق واللغة.
وضمن مشروع الاستجابة المتكاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وجمعية المرأة الإيطالية للتنمية، نفذ المجلس 14 جلسة توعوية حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة استهدفت العاملين في مراكز الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وكوادر الوكالة الإيطالية للتنمية، واشتمل التدريب على مفهوم الاعاقة والعنف الجنسي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة، والعلاقة بين الإعاقة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وعقد المجلس عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال كانون الأول بمشاركة 460 متدرب ومتدربة موزعين على 18 برنامجا تدريبيا تم تنفيذها في الأقاليم الثلاثة أبرزها التدريب على نظام البطاقة التعريفية، والمنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لرفع الوعي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولأهمية تحقيق مبدأ المساواة في العمل وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وظيفة قام المجلس بمتابعة 3 شكاوى ارتبطت بانتهاكات تعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في العمل حيث تم اغلاق شكوى واحدة ومتابعة شكويين، وتحديد متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم تعيينهم في القطاع الحكومي عقد المجلس مقابلات مع 4 أشخاص ذوي إعاقة لتسهيل وصولهم ودمجهم داخل بيئة العمل.
--(بترا)
ح ظ/ اح
16/01/2024 14:42:11
MENAFN17012024000117011021ID1107731841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.