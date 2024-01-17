الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر كانون الأول الماضي، والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.

وبحسب التقرير، انهى المجلس تطوير معايير التنمية المجتمعية الدامجة ضمن مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم الى الخدمات الممول من منظمة "كريسوفيل" الدولية للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ولجنة فنية مختصة ضمت عددا من الجهات الشريكة، ليصار بعدها الى تطبيق هذه المعايير والتدريب عليها من قبل منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات المعنية وتطوير الخارطة الإلكترونية للخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة في محيط الجمعيات التي تم مسحها في المفرق والطفيلة والاغوار الجنوبية.

ونفذ المجلس 9 زيارات ميدانية تفتيشية لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي تقدم خدمات الرعاية الايوائية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف الاطلاع على سير العمل وعلى أوضاع الملتحقين فيها، إضافة للاطلاع على البرامج والخدمات المقدمة والتنسيب للجهات المختصة بتصويب الملاحظات التي تم رصدها اثناء الزيارات.

وقدم المجلس الدعم الفني لتوفير متطلبات إمكانية الوصول في المباني التابعة لـ 4 مؤسسات في القطاعين العام والخاص شملت مركز أمني و3 مبان لجمعيات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قام المجلس بالكشف الحسي على 82 مدرسة مقترحة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب كمراكز اقتراع نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم الفني لتهيئتها.

وشارك المجلس خلال كانون الاول بورقة عمل حول التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي ضمن "مؤتمر التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي" الذي نظمته كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، كما تم تناول إنجازات المجلس في توفير تعليم دامج نوعي للطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي.

وفيما يتعلق بخدمات البطاقة التعريفية ما يزال العمل جاريا لاستقبال وادخال طلبات تقديم الحصول على البطاقة التعريفية للإعاقات المختلفة في الأقاليم الثلاث، وانتهت اللجان الطبية خلال كانون اول من تشخيص 720 شخصا ذوي إعاقة ليصبح اجمالي من تم تشخيصهم 7398.

ومن خلال مكاتب التأمين الصحي التي أتاحها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة في الأماكن المحددة لانعقاد اللجان التشخيصية للبطاقة التعريفية، تم اصدار 221 بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية، وذلك ضمن سعي المجلس للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم الى الخدمات.

وقدم المجلس من خلال الشراكة مع "وقفية الحاجة رفيقة" خدمات تعليمية لـ 56 طالبة وطالبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى خدمات التدريب والتأهيل المهني لـ 16 مستفيدا، وخدمات التدخل المبكر والمنتسوري لـ 27 مستفيدا، كما استفاد 28 طالبا وطالبة من خدمات العلاج الطبيعي، والوظيفي، والنطق واللغة.

وضمن مشروع الاستجابة المتكاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وجمعية المرأة الإيطالية للتنمية، نفذ المجلس 14 جلسة توعوية حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة استهدفت العاملين في مراكز الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وكوادر الوكالة الإيطالية للتنمية، واشتمل التدريب على مفهوم الاعاقة والعنف الجنسي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة، والعلاقة بين الإعاقة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وعقد المجلس عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال كانون الأول بمشاركة 460 متدرب ومتدربة موزعين على 18 برنامجا تدريبيا تم تنفيذها في الأقاليم الثلاثة أبرزها التدريب على نظام البطاقة التعريفية، والمنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لرفع الوعي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولأهمية تحقيق مبدأ المساواة في العمل وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وظيفة قام المجلس بمتابعة 3 شكاوى ارتبطت بانتهاكات تعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في العمل حيث تم اغلاق شكوى واحدة ومتابعة شكويين، وتحديد متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم تعيينهم في القطاع الحكومي عقد المجلس مقابلات مع 4 أشخاص ذوي إعاقة لتسهيل وصولهم ودمجهم داخل بيئة العمل.

--(بترا)

ح ظ/ اح

16/01/2024 14:42:11