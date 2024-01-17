ورشة حول صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي في البلديات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16كانون الثاني (بترا)- انطلقت في الاستوديو الرقمي التابع لبلدية المفرق الكبرى، ورشة عمل بعنوان "صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي في البلديات" بمشاركة ممثلين في المجالين الاتصالي والإعلامي في بلديات محافظة المفرق الـ 18.

وتتضمّن الورشة التي رعاها رئيس البلدية ناصر الدين عبدالله أخو إرشيدة الخوالدة، جلسات تدريبية حول دور صفحات فيسبوك البلديات في تعزيز الإدارة المحلية، خاصة إبراز الجهود الخدماتية والتنموية والريادية لجميع البلديات في المملكة، تحدث فيها مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي، والجرائم الإلكترونية في الإعلام تحدث فيها الدكتور ليث أخو إرشيدة، والمحتوى الإعلامي تحدث فيها الإعلامي خلدون النعيمي، وأخلاقيات المهنة تحدث خلالها الدكتور الإعلامي يوسف المشاقبة.

وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال المجتمعي في بلدية المفرق سهام المشاقبة، إن البلدية وضعت خطة اتصالية وإعلامية للعمل خلال عام 2024 بالشراكة والتعاون مع بلديات المفرق، لتكون أرضية قوية للبلديات الكبرى الأخرى للعمل مع البلديات على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال مدير الاستوديو الرقمي في بلدية المفرق الدكتور يوسف المشاقبة، إن بلدية المفرق حريصة على ترسيخ التعاون الاتصالي والإعلامي بين البلدية وبلديات المحافظة بشكل خاص وبلديات المملكة بشكل عام، من خلال الاستوديو الرقمي الأول والوحيد حتى الآن على مستوى بلديات المملكة.

وأشاد الملكاوي بجهود بلدية المفرق في تهيئة العمل مع بداية العام الحالي مع بلديات المحافظة، لافتاً إلى أن البلديات قادرة على تطوير العمل في الإعلام الرقمي البلدي من خلال مختلف وسائل الإعلام، والإعلام المجتمعي، والمساعدة في تأهيل الكوادر الإعلامية في العديد من البلديات التي تحتاج إلى تطوير قدرات العاملين في مديريات وأقسام الإعلام في عدد من البلديات من الفئتين الثانية والثالثة.

--(بترا)

م ف/ف ق

16/01/2024 14:25:06