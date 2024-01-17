ورشة حول صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي في البلديات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16كانون الثاني (بترا)- انطلقت في الاستوديو الرقمي التابع لبلدية المفرق الكبرى، ورشة عمل بعنوان "صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي في البلديات" بمشاركة ممثلين في المجالين الاتصالي والإعلامي في بلديات محافظة المفرق الـ 18.
وتتضمّن الورشة التي رعاها رئيس البلدية ناصر الدين عبدالله أخو إرشيدة الخوالدة، جلسات تدريبية حول دور صفحات فيسبوك البلديات في تعزيز الإدارة المحلية، خاصة إبراز الجهود الخدماتية والتنموية والريادية لجميع البلديات في المملكة، تحدث فيها مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي، والجرائم الإلكترونية في الإعلام تحدث فيها الدكتور ليث أخو إرشيدة، والمحتوى الإعلامي تحدث فيها الإعلامي خلدون النعيمي، وأخلاقيات المهنة تحدث خلالها الدكتور الإعلامي يوسف المشاقبة.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال المجتمعي في بلدية المفرق سهام المشاقبة، إن البلدية وضعت خطة اتصالية وإعلامية للعمل خلال عام 2024 بالشراكة والتعاون مع بلديات المفرق، لتكون أرضية قوية للبلديات الكبرى الأخرى للعمل مع البلديات على مستوى المحافظة.
من جانبه، قال مدير الاستوديو الرقمي في بلدية المفرق الدكتور يوسف المشاقبة، إن بلدية المفرق حريصة على ترسيخ التعاون الاتصالي والإعلامي بين البلدية وبلديات المحافظة بشكل خاص وبلديات المملكة بشكل عام، من خلال الاستوديو الرقمي الأول والوحيد حتى الآن على مستوى بلديات المملكة.
وأشاد الملكاوي بجهود بلدية المفرق في تهيئة العمل مع بداية العام الحالي مع بلديات المحافظة، لافتاً إلى أن البلديات قادرة على تطوير العمل في الإعلام الرقمي البلدي من خلال مختلف وسائل الإعلام، والإعلام المجتمعي، والمساعدة في تأهيل الكوادر الإعلامية في العديد من البلديات التي تحتاج إلى تطوير قدرات العاملين في مديريات وأقسام الإعلام في عدد من البلديات من الفئتين الثانية والثالثة.
--(بترا)
م ف/ف ق
16/01/2024 14:25:06
MENAFN17012024000117011021ID1107731839
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