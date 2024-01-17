العمل النيابية تؤكد أهمية تشغيل الاردنيين في القطاع الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، وزارة العمل واقع الخدمات وأبرز الخطط المستقبلية وتوجيه الشباب للتدريب المهني والتقني.

وقال رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، إن الزيارة جاءت تحقيقا للدور التشريعي والرقابي للتركيز على منظومة العمل ودور الوزارة في تنظيم سوق العمل و التشبيك مع القطاع الخاص وتعزيز تنظيم العمالة الوافدة.

واكد العجارمة خلال الزيارة التي شارك فيها النواب نواف الخوالدة و عبدالرحمن العوايشة وامغير الهملان ومحمد الشطناوي، أهمية التركيز على تشغيل الأردنيين في مع ضمان استدامة العمل مع القطاع الخاص والتأكد من شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأكد من تطبيق السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

واطلع وفد اللجنة على غرفة التحكم والسيطرة الإلكترونية للتفتيش في الوزارة.

من جهتها، قالت وزيرة العمل ناديا الراوبدة، إن الوزارة أصدرت العام الماضي 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص، وهي نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.

واضافت، إن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وتعليمات لحماية الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023، مشيرة الى أن الوزارة زودت مفتشيها في الميدان بكاميرات وأجهزة لوحية الكترونية مرتبطة بغرفة السيطرة الرئيسية في الوزارة لمتابعة إجراءات كل مفتش خلال الجولات التفتيشية على مختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان سلامة جميع الإجراءات، لتعزيز شفافية إجراءات التفتيش، إَافة الى تطوير المنظومة التشريعية للسلامة والصحة المهنية، والأطر التشريعية الناظمة لسوق العمل.

وأشادت اللجنة بجهود الوزارة في الرقابة على سوق العمل بهدف تنظيمه وفقا لأحكام القانون.

وحضر اللقاء أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيسة هيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل هيثم السيايدة ومديرو دوائر الوزارة.

--(بترا)

ع ف/ أ أ/اح

16/01/2024 14:17:22