محاضرة توعوية بجرش عن وسائل مكافحة المخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 16 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شابات بليلا التابع لمديرية شباب جرش اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية بعنوان "وسائل مكافحة المخدرات " بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية.

وقال المحاضر من قسم الشرطة المجتمعية النقيب حمزة المومني خلال المحاضرة، إن المخدرات لها الكثير من المخاطر والأنواع، مشيرا الى العلامات الدالة على التعاطي وكيفية التصرف السليم في حال وجود شبهة تعاطي بين أفراد الاسرة.

وأكد المومني، دور الأسرة في حماية الأبناء من الإدمان من خلال غرس القيم والسلوكيات الحسنة في عقول الأبناء وخلق جو من الثقة والصراحة مع الأبناء والتمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والعمل على ملء أوقات الفراغ بالنشاطات الاجتماعية والثقافية.

--(بترا )

ع . ف/أ أ

16/01/2024 14:13:07