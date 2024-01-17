محاضرة توعوية بجرش عن وسائل مكافحة المخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 16 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شابات بليلا التابع لمديرية شباب جرش اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية بعنوان "وسائل مكافحة المخدرات " بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية.
وقال المحاضر من قسم الشرطة المجتمعية النقيب حمزة المومني خلال المحاضرة، إن المخدرات لها الكثير من المخاطر والأنواع، مشيرا الى العلامات الدالة على التعاطي وكيفية التصرف السليم في حال وجود شبهة تعاطي بين أفراد الاسرة.
وأكد المومني، دور الأسرة في حماية الأبناء من الإدمان من خلال غرس القيم والسلوكيات الحسنة في عقول الأبناء وخلق جو من الثقة والصراحة مع الأبناء والتمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والعمل على ملء أوقات الفراغ بالنشاطات الاجتماعية والثقافية.
--(بترا )
ع . ف/أ أ
16/01/2024 14:13:07
MENAFN17012024000117011021ID1107731836
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