الصحة النيابية تُناقش معدل المختبرات والتحاليل الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور محمد الخلايلة، إن قطاع المختبرات والتحاليل الطبية يشهد تطورا مستمرا في المملكة، مؤكدا أهمية مواكبة الأنظمة والتشريعات الناظمة لهذه المهنة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسودة نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات والتحاليل الطبية، بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول، وعدد من أعضاء جمعية المختبرات والتحاليل الطبية.

وأكد الخلايلة، بحضور النائب تيسير كريشان، ضرورة أن تراعي تعديلات النظام الجديدة مطالب أصحاب المهنة، المهمة والحساسة، باعتبارها مهنة أصيلة، سيما وأن النظام المعمول به مضى عليه أكثر من 20 عامًا، حيث أقر العام 2003.

ودعا إلى أن يكون هناك تعاون بين جمعية المختبرات والنقابات المهنية والجمعيات والهيئات العالمية لرفع مستوى المهنة، على اعتبار أن الجمعية هي ممثل لقطاع المختبرات في المجلس الصحي العالي الأردني.

وأضاف الخلايلة أن الهدف اليوم هو التوسع والتطور بقطاع الصحة والاستثمار به، خصوصا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن جميع تخصصات العلوم الطبية المخبرية برز دورها وأهميتها بشكل كبير خلال أزمة كورونا.

من جانبه، قال الشبول إن النظام الجديد يراعي مطالب أصحاب المهنة بعدالة، لافتا إلى أن الهدف من إجراء تعديلات على هذا النظام هو مواكبة تطورات تشهدها هذه المهنة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لرفع مسودة نظام لترخيص المختبرات والتحاليل الطبية، إذ أنه اشتمل على عدد من التعديلات الجوهرية، أهمها: زيادة عدد التخصصات العاملة بهذه المهنة من 4 بنود إلى 6، لتشمل تخصصي ضبط الجودة والوراثة الطبية.

بدورهم، أكد أعضاء جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، أن الهدف من الجمعية هو الارتقاء بالمهنة، ووضعها في مكانها الصحيح بين المهن الصحية الأخرى، وتمثيل عامليها في المحافل العلمية المحلية والدولية، ولدى الجهات الرسمية المحلية والدفاع عنهم، فضلًا عن العمل على تأسيس الجسم النقابي للعاملين في المهنة، أسوة بباقي المهن الصحية في الأردن.

وأشاروا إلى أن الجمعية هي عضو دائم في المجلس الصحي العالي، بصفتها الممثل الرسمي للعاملين بمهنة المختبرات والتحاليل الطبية، حيث جرى ضم الجمعية لعضوية المجلس الصحي العالي العام 2017، عندما تم تعديل قانون المجلس الصحي العالي، والذي صدر في الجريدة الرسمية في 16 أيار 2017.

وشددوا على ضرورة أن يراعي النظام الجديد، مطالب أصحاب هذه المهنة، مطالبين وزارة الصحة بتكثيف الرقابة ووقف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بمنح رخص منح مزاولة المهنة، مؤكدين أهمية التشديد على ضبط الجودة، سواء في المختبرات الداخلية أو مراقبة الجودة والفنيين والعاملين ومتابعتهم.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

16/01/2024 14:03:34