وزير الخارجية المصري يبحث ومسؤولة أممية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 16 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاخ، تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب بيان للوزارة، أشار شكري خلال اللقاء الى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتقييمات ذات الصلة المتعلقة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع.

واكد شكري والمنسقة الأممية ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، واستمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ن ا/ أ أ/اح

16/01/2024 13:43:47