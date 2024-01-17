وزير الخارجية المصري يبحث ومسؤولة أممية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاخ، تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب بيان للوزارة، أشار شكري خلال اللقاء الى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتقييمات ذات الصلة المتعلقة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع.
واكد شكري والمنسقة الأممية ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، واستمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
16/01/2024 13:43:47
MENAFN17012024000117011021ID1107731834
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