روسيا تسجل مستوى تاريخيا غير مسبوق في احتياطات الذهب
التاريخ
1/17/2024 5:07:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 16 كانون الثاني (بترا)- اكد البنك المركزي الروسي تسجيل مستوى تاريخي غير مسبوق في احتياطات الذهب بحجم تجاوز 2350 طنا تبلغ قيمته 155.9 مليار دولار.
وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء: "إن استثمارات روسيا في الذهب من حيث القيمة ارتفعت إلى 155.9 مليار دولار، ما يرفع الاحتياطيات من حيث الوزن لأول مرة في التاريخ بمقدار 34.6 طن إلى 2350 طنا".
--(بترا)
س ح /اص/اح
16/01/2024 12:43:31
MENAFN17012024000117011021ID1107731833
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