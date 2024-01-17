روسيا تسجل مستوى تاريخيا غير مسبوق في احتياطات الذهب

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 16 كانون الثاني (بترا)- اكد البنك المركزي الروسي تسجيل مستوى تاريخي غير مسبوق في احتياطات الذهب بحجم تجاوز 2350 طنا تبلغ قيمته 155.9 مليار دولار.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء: "إن استثمارات روسيا في الذهب من حيث القيمة ارتفعت إلى 155.9 مليار دولار، ما يرفع الاحتياطيات من حيث الوزن لأول مرة في التاريخ بمقدار 34.6 طن إلى 2350 طنا".

--(بترا)

س ح /اص/اح

16/01/2024 12:43:31