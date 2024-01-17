رشقة صاروخية من غزة تستهدف مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 كانون الثاني (بترا) - أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة نتيفوت في النقب الغربي، وذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على القطاع لليوم الثاني بعد المئة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابة مباشرة في مبنى بنتيفوت إثر الدفعة الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة.
وقالت إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها.
واوضح موقع "واينت" إن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بالمدينة بعد إصابة مباشرة لمخزن للمواد الكهربائية، وتقوم في الوقت نفسه بالمسح بحثا عن إصابات أخرى.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
16/01/2024 12:41:20
MENAFN17012024000117011021ID1107731832
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