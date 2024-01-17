رشقة صاروخية من غزة تستهدف مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 كانون الثاني (بترا) - أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة نتيفوت في النقب الغربي، وذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على القطاع لليوم الثاني بعد المئة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابة مباشرة في مبنى بنتيفوت إثر الدفعة الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة.

وقالت إن نحو 50 صاروخا أطلقت ضمن دفعة الصواريخ الأخيرة التي استهدفت نتيفوت وبلدات حولها.

واوضح موقع "واينت" إن فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بالمدينة بعد إصابة مباشرة لمخزن للمواد الكهربائية، وتقوم في الوقت نفسه بالمسح بحثا عن إصابات أخرى.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

16/01/2024 12:41:20