الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع منظمات المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 كانون الثاني (بترا) - دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الى وضع المنظمات والجمعيات الاستعمارية والاستيطانية الإرهابية كاملة على قوائم الإرهاب الدولية، والى اتخاذ موقف دولي حقيقي وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لإجبارها على تفكيك مليشيات المستوطنين المتطرفين ونزع أسلحتهم وتجفيف مصادر تمويلهم ورفع الغطاء السياسي عنهم، وربط هذه القضية بسلسة من العقوبات الفاعلة على سلطات الاحتلال.

وحذرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، من انتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستعمرين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.

وأشارت إلى جرائم المستوطنين المتنوعة ما بين إطلاق الرصاص الحي على المدنيين وحرق المنازل وتخريب الممتلكات ومهاجمة رعاة الأغنام في عدد من المناطق.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما حملت المجتمع الدولي والدول المسؤولية عن ضعف ردود أفعالها ومواقفها تجاه الاستعمار واعتداءات المستوطنين الاستفزازية.

وأضافت، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن غفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن التصعيد الحاصل في جرائم المستوطنين دليل واضح على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستوطنين غير كاف، إذ يجب عدم الاكتفاء بوضع بعض أسماء المستعمرين على قوائم المنع لدخول الولايات المتحدة الأميركية أو بعض الدول الأوروبية.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

16/01/2024 12:35:30