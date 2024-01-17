مذكرة تفاهم بين اليرموك وبنك الدواء لتنفيذ برامج وحملات تحقق الأمن الدوائي الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 16 كانون الثاني (بترا)- وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، والمدير العام لبنك الدواء الخيري الدكتور وصفي النوافلة اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، هدفها تعميق التعاون المشترك وتحقيق المنفعة لأبناء المجتمع المحلي.
وقال مسّاد، تكمن أهمية المذكرة في تحقيق الرؤية الملكية السامية، بتفعيل دور الشباب الأردني بشكل عام والجامعي بشكل خاص، في عملية البناء والتنمية والانخراط بالعمل التطوعي، وتقديم المساعدة والعون الصحي للفئات المحتاجة، ونشر ثقافة الوعي لدى أفراد المجتمع بطرق الاستخدام الأمثل والآمن للدواء.
وأضاف أن هذه المذكرة تمثل فرصة حقيقية لرفع قدرات ومهارات طلبة كلية الصيدلة في الجامعة، لتمكينهم من الانخراط بالعمل في المؤسسات الصحية، وتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية لتقديم التوعية والعون الصحي.
وأشار إلى أن اليرموك، تنظر إلى هذه المذكرة على أنها فرصة سانحة لتعزيز اندماج طلبتها من الكليات الصحية والإنسانية والعلمية في الحياة العامة، وتحفيزهم للإقبال على العمل التطوعي والمساهمة فيه، لأهميته في صقل وبناء شخصيتهم وتعميق قيم الولاء والانتماء الوطني.
من جهته أكد النوافلة، أن توقيع المذكرة مع جامعة عريقة كاليرموك، هي خطوة بالاتجاه الصحيح في مسيرة عمل بنك الدواء للتوسع في نشاطاته وبرامجه، مشيرا إلى أن بنك الدواء الخيري، هو أحد مشاريع برنامج "أبناء المملكة" الذي تم إطلاقه بالشراكة مع نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأضاف أنه سيتم وفق هذه المذكرة، تنفيذ أيام طبية مجانية في مناطق مختلفة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من البرامج التوعوية التي تستهدف أسرة الجامعة، وعقد ورش العمل والأيام العلمية التي تستهدف طلبة كلية الصيدلة، لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم.
ونصت بنود المذكرة، على تنفيذ برامج ومشاريع وحملات خيرية مُشتركة وهادفة لتحقيق الأمن الدوائي الأردني، بحيث تستهدف هذه الحملات مختلف شرائح المجتمع بالمحافظات المختلفة.
كما نصت على تعاون الطرفين في تنفيذ عدد من"الأيام الطبية المجانية "، بالتعاون مع نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتشكيل فريق باسم "أعوان بنك الدواء الخيري" يضم في عضويته عدد من طلبة كلية الصيدلة في جامعة اليرموك، ويتبع لعمادة الكلية وضمن إشراف مشترك من الجانبين.
ونصت المذكرة أيضا، على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية ومهنية مشتركة تتعلق بقطاع الصيدلة والأدوية، تستهدف طلبة كلية الصيدلة، بهدف رفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية والندوات العلمية التي يعقدها كلا الجانبين والمعنية في قطاع الأدوية، وعقد ندوات وورش عمل ومحاضرات وفعاليات متعددة وعلى مستوى المملكة لغايات التعريف بالبرامج والمشاريع التـي ينفذها الجانبان.
--(بترا)
ع ع/أ م / س س
16/01/2024 12:20:12
MENAFN17012024000117011021ID1107731813
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