مذكرة تفاهم بين اليرموك وبنك الدواء لتنفيذ برامج وحملات تحقق الأمن الدوائي الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 16 كانون الثاني (بترا)- وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، والمدير العام لبنك الدواء الخيري الدكتور وصفي النوافلة اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، هدفها تعميق التعاون المشترك وتحقيق المنفعة لأبناء المجتمع المحلي.

وقال مسّاد، تكمن أهمية المذكرة في تحقيق الرؤية الملكية السامية، بتفعيل دور الشباب الأردني بشكل عام والجامعي بشكل خاص، في عملية البناء والتنمية والانخراط بالعمل التطوعي، وتقديم المساعدة والعون الصحي للفئات المحتاجة، ونشر ثقافة الوعي لدى أفراد المجتمع بطرق الاستخدام الأمثل والآمن للدواء.

وأضاف أن هذه المذكرة تمثل فرصة حقيقية لرفع قدرات ومهارات طلبة كلية الصيدلة في الجامعة، لتمكينهم من الانخراط بالعمل في المؤسسات الصحية، وتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية لتقديم التوعية والعون الصحي.

وأشار إلى أن اليرموك، تنظر إلى هذه المذكرة على أنها فرصة سانحة لتعزيز اندماج طلبتها من الكليات الصحية والإنسانية والعلمية في الحياة العامة، وتحفيزهم للإقبال على العمل التطوعي والمساهمة فيه، لأهميته في صقل وبناء شخصيتهم وتعميق قيم الولاء والانتماء الوطني.

من جهته أكد النوافلة، أن توقيع المذكرة مع جامعة عريقة كاليرموك، هي خطوة بالاتجاه الصحيح في مسيرة عمل بنك الدواء للتوسع في نشاطاته وبرامجه، مشيرا إلى أن بنك الدواء الخيري، هو أحد مشاريع برنامج "أبناء المملكة" الذي تم إطلاقه بالشراكة مع نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف أنه سيتم وفق هذه المذكرة، تنفيذ أيام طبية مجانية في مناطق مختلفة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من البرامج التوعوية التي تستهدف أسرة الجامعة، وعقد ورش العمل والأيام العلمية التي تستهدف طلبة كلية الصيدلة، لتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم.

ونصت بنود المذكرة، على تنفيذ برامج ومشاريع وحملات خيرية مُشتركة وهادفة لتحقيق الأمن الدوائي الأردني، بحيث تستهدف هذه الحملات مختلف شرائح المجتمع بالمحافظات المختلفة.

كما نصت على تعاون الطرفين في تنفيذ عدد من"الأيام الطبية المجانية "، بالتعاون مع نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتشكيل فريق باسم "أعوان بنك الدواء الخيري" يضم في عضويته عدد من طلبة كلية الصيدلة في جامعة اليرموك، ويتبع لعمادة الكلية وضمن إشراف مشترك من الجانبين.

ونصت المذكرة أيضا، على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية ومهنية مشتركة تتعلق بقطاع الصيدلة والأدوية، تستهدف طلبة كلية الصيدلة، بهدف رفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية والندوات العلمية التي يعقدها كلا الجانبين والمعنية في قطاع الأدوية، وعقد ندوات وورش عمل ومحاضرات وفعاليات متعددة وعلى مستوى المملكة لغايات التعريف بالبرامج والمشاريع التـي ينفذها الجانبان.

--(بترا)

ع ع/أ م / س س

16/01/2024 12:20:12

