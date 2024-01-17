الحسين التقنية تختتم البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا) - اختتمت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، أمس الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة المناظرات والفكر، أكبر بطولة مناظرات جامعية في الأردن بنسختها الثالثة، والتي انتهت بفوز فريق جامعة الشرق الأوسط في مناظرته الأخيرة ضد فريق كلية لومينوس الجامعية التقنية.

وحضر الاختتام إدارة مركز مناظرات قطر؛ المديرة التنفيذية للمركز الدكتورة حياة المعرفي ومديرة قسم التعليم الأستاذة عائشة النصف والمحكمة والمدربة من مركز مناظرات قطر نادية درويش.

واشتملت البطولة عرض القدرات الفكرية للطلاب من 28 جامعة وكلية جامعية في الأردن، والتشجيع على بيئة ديناميكية للمنافسة الإبداعية والتفكير النقدي.

وأقيمت هذه البطولة في جامعة الحسين التقنية على مدار أربعة أيام، حيث جمعت بين المناظرين في مناقشات مختلفة باللغة العربية حول مواضيع تهم الشباب الأردني، باستخدام أساليب الحوار والتفكير النقدي لاقتراح حلول فعالة لتحديات عصرنا الحالي.

وتحظى البطولة لهذا العام بأهمية خاصة، باعتبارها منصة تأهيل للفرق الفائزة للمشاركة في أكبر بطولة جامعية دولية للمناظرات باللغة العربية في قطر، حيث ستتجمع أكثر من 110 فرق من 55 دولة لهذا الحدث، محاكين البطولات الوطنية في الدول العربية مثل الكويت وعمان وتونس والجزائر وقطر وغيرها.

وخلال حفل الاختتام، أعرب رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، عن سعادته بهذا الحدث، مؤكدا أن هذه البطولة تعكس التزام الجامعة بتنمية النمو الفكري والتفكير النقدي بين الشباب الأردني.

وأضاف أن المناقشات الحيوية التي شهدها الجميع خلال هذه البطولة تشكل شهادة على الإمكانيات والمواهب الكامنة في طلاب الجامعات الأردنية.

من جهته، أشار رئيس مؤسسة المناظرات والفكر عبدالرحمن فتياني، الى أن بطولة المناظرات أصبحت ظاهرة ثقافية دائمة تشكل حالة وعي متواصلة لخلق فضاءات للحوار والنقاش البناء وتنمية المهارات الفكرية والحياتية للشباب الأردني من أنحاء المملكة كافة.

وتعتبر بطولة الأردن الوطنية للمناظرات، منصة للإثراء الفكري وفرصة لتطوير متحدثين فاعلين قادرين على حل المشكلات، وإعداد طلاب لمواجهة تحديات عالم متعدد الثقافات.

يشار الى أن جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، هي جامعة وطنية أردنية خاصة لا تهدف إلى الربح، وتتولى تقديم النموذج التعليمي الذي يعزز المهارات الأساسية والتقنية في المجالات الهندسية المختلفة المطلوبة لسوق العمل، وتسعى بشكل رئيس إلى تقليص الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية وتعزيز روح المبادرة والطاقات الإبداعية والفكرية للطلبة.

كما تعمل على خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم برامج تدريبية تستهدف الشباب الجامعي الباحث عن العمل، وتعمل ايضا على إطلاع وتوسيع مدارك طلبة المدراس من مختلف المحافظات في المملكة على أحدث التخصصات العلمية والعملية المطلوبة في سوق العمل.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

16/01/2024 12:20:00

