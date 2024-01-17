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دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن بإربد

1/17/2024 5:06:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 16 كانون الثاني (بترا)-أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الثلاثاء عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع محطات المعرفة / وزارة الإقتصاد الرقمي .
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد سامر مراشدة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ،ان هذه الدورات تشتمل على دورة الطباعة والسكرتاريا، والتي ستعقد أيام الأحد والثلاثاء من الساعة (10- 12 ظهرا) وبرسوم رمزية تبلغ دينارين ، ودورة بعنوان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ، بواقع 80 ساعة تدريبية، وبرسوم رمزية 16 دينارا ، وستبدأ الدورة عند إكتمال العدد.
واضاف مراشدة أن أسعار الدورات حسب محطات المعرفة/ وزارة الاقتصاد الرقمي ، وتشتمل على إصدار الشهادة المعتمدة، موضحا ان التسجيل في مقر هيئة شباب كلنا الأردن فرع اربد.
-- (بترا)
ع ع / س س
16/01/2024 12:17:15

MENAFN17012024000117011021ID1107731810

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