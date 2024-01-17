دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 كانون الثاني (بترا)-أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الثلاثاء عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع محطات المعرفة / وزارة الإقتصاد الرقمي .
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد سامر مراشدة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ،ان هذه الدورات تشتمل على دورة الطباعة والسكرتاريا، والتي ستعقد أيام الأحد والثلاثاء من الساعة (10- 12 ظهرا) وبرسوم رمزية تبلغ دينارين ، ودورة بعنوان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ، بواقع 80 ساعة تدريبية، وبرسوم رمزية 16 دينارا ، وستبدأ الدورة عند إكتمال العدد.
واضاف مراشدة أن أسعار الدورات حسب محطات المعرفة/ وزارة الاقتصاد الرقمي ، وتشتمل على إصدار الشهادة المعتمدة، موضحا ان التسجيل في مقر هيئة شباب كلنا الأردن فرع اربد.
-- (بترا)
ع ع / س س
16/01/2024 12:17:15
MENAFN17012024000117011021ID1107731810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.