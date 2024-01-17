صندوق اسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي قروض الإسكان

صندوق اسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي قروض الإسكان
التاريخ
1/17/2024 5:06:17 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا)- أصدرت لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و95 الف دينار.
وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الاولى التي يتم إصدارها لهذا العام 2024 على 83 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق، من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
16/01/2024 12:00:05
MENAFN17012024000117011021ID1107731798
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