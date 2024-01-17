إطلاق النسخة الإلكترونية للتوظيف والربط مع الصناعة في البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 16 كانون الثاني (بترا)- أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، النسخة الإلكترونية لمكتب التوظيف والربط مع الصناعة، الذي يهدف إلى إيجاد شراكة حقيقة بين الجامعة والقطاع الصناعي والخدماتي في الأردن بجميع مجالاته.
وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، خلال رعايته إطلاق النسخة الإلكترونية، إن إطلاق النسخة الإلكترونية لمكتب التوظيف والصناعة يعد بادرة متميزة حرصت الجامعة على تنفيذها إيمانا بضرورة تشبيك الطلبة الخريجين مع القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن موقع الربط مع القطاع الصناعي هو بمثابة منصة متكاملة تجمع الطلبة الخريجين ومقدمي الوظائف والشركاء، بالإضافة إلى تبسيط البحث عن فرص العمل لطلبة الجامعة وعرض الانجازات وجمع البيانات الضخمة لأغراض مؤسسية متعددة.
وبين أن موقع الربط مع الصناعة يعد تجربة سباقة للجامعة والأولى من نوعها ضمن الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية، مقدما الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) ومركز الحاسوب ووحدة التعاون والعلاقات الدولية ومركز التطوير وضمان الجودة على جهودهم التي أثمرت في إظهار الموقع الإلكتروني بهذا التميز والوضوح وسهولة الاستخدام.
وقال مساعد مدير مركز التطوير وضمان الجوده في الجامعة الدكتور مراد أبو العدوس، إن الموقع الإلكتروني للربط مع الصناعة سيكون منصة متكاملة تجمع بين الخريجين ومقدمي الوظائف والشركاء، كما ويهدف إلى تبسيط البحث عن فرص العمل لطلبة البلقاء التطبيقية.
وقدم أبو العدوس، شرحا تفصيليا عن الموقع وأهدافه وطريقة استخدامه، حيث يحتوي الموقع على صفحة منصة الخريجين التي تسمح للخريجين بإدخال وتحديث معلوماتهم الشخصية، من أجل تسهيل إنشاء السيرة الذاتية الموحدة والخاصة بخريجي الجامعة وطباعتها، وتتيح للطلبة التقدم للوظائف من خلال الموقع واختيار الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم و مهاراتهم.
ويحوي الموقع على منصة الوظائف ومنصة الشركاء، اللتان تتيحان لأرباب العمل والشركات التسجيل والبحث عن الخريجين ضمن المهارات والكفايات المطلوبة وضمن خيارات الفترة المتقدمة ونشر عروض العمل على الموقع، سواء كانت بداوم كلي أو جزئي.
ويحتوي الموقع على العديد من الخيارات الإضافية التي تتيح التواصل الفعال مع الطلبة والخريجين وارباب العمل، حيث يوفر الموقع منصات لبناء الذات،وأنشطة للخريجين وقصص النجاح والإنجازات الرئيسية لهم، وعرضا للإنجازات العلمية للجامعة وإتاحة المجال للشركات للاستفادة منها أو سد الثغرات التي يحتاجونها.
وحضر حفل إشهار المنصة الإلكترونية ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ)الدكتورة جودي الصالح، وعدد من المسؤولين في الجامعة.
--(بترا)
أع/أ م / س س
16/01/2024 11:44:16
MENAFN17012024000117011021ID1107731795
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