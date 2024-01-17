إطلاق النسخة الإلكترونية للتوظيف والربط مع الصناعة في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 16 كانون الثاني (بترا)- أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الثلاثاء، النسخة الإلكترونية لمكتب التوظيف والربط مع الصناعة، الذي يهدف إلى إيجاد شراكة حقيقة بين الجامعة والقطاع الصناعي والخدماتي في الأردن بجميع مجالاته.

وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، خلال رعايته إطلاق النسخة الإلكترونية، إن إطلاق النسخة الإلكترونية لمكتب التوظيف والصناعة يعد بادرة متميزة حرصت الجامعة على تنفيذها إيمانا بضرورة تشبيك الطلبة الخريجين مع القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن موقع الربط مع القطاع الصناعي هو بمثابة منصة متكاملة تجمع الطلبة الخريجين ومقدمي الوظائف والشركاء، بالإضافة إلى تبسيط البحث عن فرص العمل لطلبة الجامعة وعرض الانجازات وجمع البيانات الضخمة لأغراض مؤسسية متعددة.

وبين أن موقع الربط مع الصناعة يعد تجربة سباقة للجامعة والأولى من نوعها ضمن الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية، مقدما الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) ومركز الحاسوب ووحدة التعاون والعلاقات الدولية ومركز التطوير وضمان الجودة على جهودهم التي أثمرت في إظهار الموقع الإلكتروني بهذا التميز والوضوح وسهولة الاستخدام.

وقال مساعد مدير مركز التطوير وضمان الجوده في الجامعة الدكتور مراد أبو العدوس، إن الموقع الإلكتروني للربط مع الصناعة سيكون منصة متكاملة تجمع بين الخريجين ومقدمي الوظائف والشركاء، كما ويهدف إلى تبسيط البحث عن فرص العمل لطلبة البلقاء التطبيقية.

وقدم أبو العدوس، شرحا تفصيليا عن الموقع وأهدافه وطريقة استخدامه، حيث يحتوي الموقع على صفحة منصة الخريجين التي تسمح للخريجين بإدخال وتحديث معلوماتهم الشخصية، من أجل تسهيل إنشاء السيرة الذاتية الموحدة والخاصة بخريجي الجامعة وطباعتها، وتتيح للطلبة التقدم للوظائف من خلال الموقع واختيار الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم و مهاراتهم.

ويحوي الموقع على منصة الوظائف ومنصة الشركاء، اللتان تتيحان لأرباب العمل والشركات التسجيل والبحث عن الخريجين ضمن المهارات والكفايات المطلوبة وضمن خيارات الفترة المتقدمة ونشر عروض العمل على الموقع، سواء كانت بداوم كلي أو جزئي.

ويحتوي الموقع على العديد من الخيارات الإضافية التي تتيح التواصل الفعال مع الطلبة والخريجين وارباب العمل، حيث يوفر الموقع منصات لبناء الذات،وأنشطة للخريجين وقصص النجاح والإنجازات الرئيسية لهم، وعرضا للإنجازات العلمية للجامعة وإتاحة المجال للشركات للاستفادة منها أو سد الثغرات التي يحتاجونها.

وحضر حفل إشهار المنصة الإلكترونية ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ)الدكتورة جودي الصالح، وعدد من المسؤولين في الجامعة.

--(بترا)

أع/أ م / س س

16/01/2024 11:44:16