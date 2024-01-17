الصحافة القطرية تشيد بفوز النشامى على ماليزيا وتصفه بـ ليلة العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 16 كانون الثاني (بترا)- احتفت الصحافة القطرية في أعدادها الرئيسية الصادرة اليوم الثلاثاء، بالفوز الكبير الذي حققه منتخب النشامى على نظيره الماليزي خلال مباراتهما الأولى بكأس آسيا 2023، التي احتضنها استاد الجنوب بالدوحة مساء أمس.

وأشادت الصحف القطرية بأداء منتخب النشامى خلال المباراة التي جمعته ومنتخب ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة، بالبطولة التي انطلقت صافرتها يوم الجمعة الماضي.

وقالت صحيفة الراية في عنوان رئيسي تصدر ملاحقها الرياضية الصادرة اليوم: "عفية.. النشامى"، إن منتخبا العراق والأردن، استهلا مشوارَهما في التحدي القاري الكبير بانطلاقة قوية أسعدت جماهيرَهما الغفيرة التي آزرتهم ورقصت فرحًا بفوزهما في الجولة الأولى للبطولة، ولسان الحال يقول: "عفية عليكم".

من جانبها، قالت صحيفة الشرق في موضوع رئيسي تحت عنوان: "النشامى يحلق في سماء الجنوب"، تفوق النشامى على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، واصفة الفوز بـ "ليلة العرب".

وأضافت، بهذا الفوز يتصدر منتخب النشامى جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بعد فوزه على البحرين بثلاثية مقابل هدف، مع أفضلية أردنية بفارق الأهداف المسجلة، ثم منتخب البحرين ثالثا دون رصيد بالتساوي مع منتخب ماليزيا.

وتابعت الشرق إن العقم الماليزي تواصل أمس أمام النشامى، ولم ينجح نمور ماليزيا في الوصول لشباك النشامى للمرة السادسة، حيث التقى المنتخبان سابقا في 5 مناسبات قبل مواجهة أمس، وفاز المنتخب الأردني 3 مرات مقابل تعادلين، ولم تعرف ماليزيا طعم النصر طوال تلك المواجهات، التي جاء 4 منها على الصعيد الودي مقابل مواجهة واحدة رسمية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 1988، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشددت الشرق على أن الجماهير الأردنية، حرصت على التواجد بأعداد كبيرة في المباراة في افتتاح مشوار النشامى ببطولة كأس آسيا 2023، بالإضافة إلى الجالية الأردنية المقيمة في قطر والتي تتجاوز 70 ألف شخص، فقد شهدت الأيام الماضية قدوم العديد من المشجعين الأردنيين الى الدوحة من أجل مساندة منتخب بلادهم في هذا الحدث الكروي.

وقالت صحيفة العرب، في موضوع رئيسي تحت عنوان" انتزع صدارة المجموعة الخامسة.. النشامى يقسو على الماليزي برباعية".

وأشارت العرب ، إلى أن المنتخب الأردني ظهر بصورة مثالية منذ انطلاقة المباراة، فارضا هيمنة كبيرة على المجريات :

وبينت ان مدرب النشامى، أكد أن النشامى استحقوا الفوز على ماليزيا، مضيفا أننا تعرضنا للكثير من الانتقادات في فترة الإعداد وحتى في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وكأس آسيا، وهذا أمر طبيعي للاعبين، حيث أن المدرب دائما الحلقة الأضعف، ولكن الحمد الله هذه البداية كانت رائعة ومطلوبة، والثقة مهمة بين اللاعبين والجماهير، وجميع لاعبي المنتخب كانوا في حالة تركيز كبير، والفعالية كانت حاضرة وبقوة.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

16/01/2024 11:38:29