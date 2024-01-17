الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، وطالت الاعتقالات 26 فلسطينيا.
وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال،وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية ، ولاسيما في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
16/01/2024 11:01:46
MENAFN17012024000117011021ID1107731787
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