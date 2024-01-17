الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، وطالت الاعتقالات 26 فلسطينيا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال،وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية ، ولاسيما في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

16/01/2024 11:01:46