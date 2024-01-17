مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 16كانون ثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس ،في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه ، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي .

--(بترا)

م . ف /اص / س س

16/01/2024 10:55:19