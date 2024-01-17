مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 16كانون ثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس ،في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه ، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
16/01/2024 10:55:19
MENAFN17012024000117011021ID1107731786
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