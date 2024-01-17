غزة: 57 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف المتواصل

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 كانون الثاني (بترا)- استُشهد 57 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، الليلة الماضيةو فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي طالت عدة مناطق في قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 20 فلسطينيا عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السوسي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن 11 فلسطينيا استُشهدوا كذلك في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحداد في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أصيبت المواطنة شهد حربي الحداد بجروح خطيرة في القصف، وهي الناجية الوحيدة من أسرتها.

كما استُشهد أكثر من 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب المدينة على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ونقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى استشهاد 7 فلسطينيين بجوار مستشفى ناصر في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن 7 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيمي المغازي والبريج، كما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف على منزل لعائلة المزنر بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة طالت أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة والزيتون، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تعرضت مدينة خانيوس لقصف جوي ومدفعي.

ولليوم الخامس على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل ، وتعد هذه المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعب غزة، إضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المصابين وإسعافهم.

وأفادت مصادر طبية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيداً و252 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 24 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

16/01/2024 10:47:48