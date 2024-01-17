تقرير: الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت العشرات من الفلسطينيين شمال وادي غزة خلال محاولتهم الحصول على مساعدات.

وقال المرصد في تقرير عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي لم تكتف بتجويع الفلسطينيين شمال وادي غزة، بل قتلت العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

وأكد أنه وثق "شهادات صادمة عن قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم يوم الخميس الماضي على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي المساعدات الإنسانية"، محملا وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

16/01/2024 10:15:41