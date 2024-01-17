2632 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2632 طنا، منها 1713 طن خضار و676 طن فواكه و243 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا والبصل الناشف 20 و 30 قرشا والبطاطا 20 و 54 قرشا والبندورة 10و 20 قرشا والجزر 40 و 50 قرشا والخيار 30 و 50 قرشا والزهرة 10و 25 قرشا والليمون 30 و 50 قرشا والموز البلدي 50 و75 قرشا.

-- (بترا)

رح/أ أ/ب ط

16/01/2024 10:15:39