وزارة الطاقة توضح إجراءاتها المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني(بترا)- أكد مدير وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عبدالحليم العبادي، بخصوص الملاحظة الوحيدة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 والتي تتعلق بالتأخير في طرح العطاءات وإلغاء بعضها وإعادة الطرح.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لم يرد في تقرير الديوان سوى ملاحظة واحدة سجلت خلال جائحة كورونا، تتعلق بالعطاءات في الوزارة، وذلك لعدم ورود عروض كافية للعطائين المذكورين تتناسب مع المواصفات المطلوبة، بهدف الوصول لأسعار مناسبة ومواصفة عالية، وتم الرد على الملاحظة بموجب كتب رسمية بتاريخ 8/11/2023، وإنهاء الاستيضاح.

وبين أنه فيما يخص اللجان والعطاءات، تم التعميم على جميع اللجان في الوزارة بالالتزام بمواعيد محددة لطرح وإنهاء العطاءات، وذلك التزاما بنظام المشتريات الحكومية.

وعلل العبادي، أن الأسباب التي أدت الى عدم تسجيل أية مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة يعود إلى الدور الذي تؤديه وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة في الحفاظ على المال العام والتأكد من حسن استخدامه، وسلامة القرارات الإدارية والإجراءات والعمليات التي تحقق الأهداف المرجوة وإسهامها في إرساء الحاكمية الرشيدة، من خلال قيامها بالدور المناط بها كمراقب على جميع أعمال الوزارة من مشاريع ولجان مختلفة، وكذلك إشرافها على العمليات الإدارية والمالية التي تطبق حسب القوانين والأنظمة والتعلميات المعمول بها، من خلال تقديم تقرير مالي وإداري شهري لوزير الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة تحقق متطلبات الحوكمة في أعمالها، من خلال التزامها بالتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية.

وأكد حرص الإدارة العليا ممثلة بالوزير والأمين العام، على توجيه الوحدات التنظيمية في الوزارة بتنفيذ ملاحظات وحدة الرقابة الداخلية ومتابعتها في التقارير اللاحقة، حيث أظهرت المديريات التزاما عاليا وتعاونا في متابعة توجيهات وحدة الرقابة.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

16/01/2024 10:14:27