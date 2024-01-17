تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا) - تراجعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2050.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتينيوم 0.4 بالمئة إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.96 دولار.
ويتوقع أن يعلن البنك المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 كانون الثاني الحالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
16/01/2024 09:39:24
MENAFN17012024000117011021ID1107731781
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