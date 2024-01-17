تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا) - تراجعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2050.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتينيوم 0.4 بالمئة إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.96 دولار.

ويتوقع أن يعلن البنك المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 كانون الثاني الحالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

16/01/2024 09:39:24