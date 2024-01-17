مرصد الزلازل الأردني يسجل 1126 نشاطا زلزالياً العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا) -مشهور الشخانبة- سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، 1126 نشاطا زلزالياً خلال العام الماضي، منها 281 هزة محلية سجلت في المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.

وسجل المرصد 469 زلزالا إقليميا وقعت في المناطق المجاورة (البحر المتوسط، قبرص، تركيا، البانيا، البحر الأحمر وإيران)، فيما بلغ عدد الهزات البعيدة 426، تركزت غالبيتها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي.

وبحسب المرصد فإن الزلازل المحلية تركزت في مناطق: البحر الميت، وخليج العقبة، ووادي عربة، ووادي الأردن، والمناطق الحدودية المجاورة، إذ رصدت أجهزة الرصد الزلزالي 73 هزة في: وادي الأردن، و71هزة في وادي الأردن والكرمل والمناطق الحدودية المجاورة، في حين سجل المرصد 56 هزة في البحر الميت، و22 في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة، كما سجــل المرصد 7 زلازل في منطقة فالق الســـرحان ورويشد والصفاوي، وزلزالين وقعا في منطقة فالق الحسا وذيبان.

وفي حديثه عن النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة، أكد رئيس مرصد الزلازل المهندس غسان سويدان، أنه بالاعتماد على حركة الصفائح في المنطقة فالنشاط الزلزالي يتركز على امتداد حدود الصفيحة العربية في منطقتي خليج العقبة ومنطقة حفرة الانهدام، مشيرا إلى أن الدراسات الزلزالية تدل على أن وسط الأردن وشرقه هما الأقل نشاطا زلزاليا.

وقال لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن المرصد يقوم برصد وتسجيل وتحليل النشاط الزلزالي المحلي والإقليمي والعالمي بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية على مدار الساعة من خلال نوعين من محطات الرصد الزلزالي، تتمثل بشبكة محطات الرصد الضعيفة وعددها 23 محطة رصد زلزالي موزعة في جميع أنحاء المملكة، منها 20 محطة أردنية و3 محطات عالمية، واحدة منها تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومحطتان تابعتان لمركز أبحاث الزلازل الألماني.

وبحسب سويدان، يضم المرصد أجهزة لرصد الحركة القوية التي تقيس الزلازل فوق 3.5 درجة على مقياس ريختر وعددها 19 محطة، موزعة على المدن الرئيسية ومثبتة في السدود، إضافة إلى جهاز لرصد الحركة في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في العقبة وبعض المنشآت الهندسية لقياس الإزاحة في المبنى وتسارع الجاذبية الأرضية.

وأشار إلى أن المرصد قام خلال العام الماضي بإنشاء وتحديث وتطوير أجهزة الحركة القوية في محطات رصد الحركة القوية بجامعة اليرموك ومنطقة الأشقف والأزرق، بحيث يمكن الاتصال بها عن بعد.

ويذكر أن مرصد الزلازل الأردني بنى وطور بنكا للمعلومات الزلزالية خلال العام 2022 لغايات تحديث كود البناء الأردني، وإعداد "كتالوج" الزلازل الذي يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الأردن والمناطق المجاورة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية وفي الدول العربية الشقيقة، ووضع نشرات إرشادية للمدارس والدفاع المدني ونشر أبحاث ودراسات زلزالية، بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.

وتابع سويدان: تقوم آلية تسجيل ورصد وتحليل الزلازل في المرصد من خلال محطات الشبكة الوطنية للزلازل باستخدام أجهزة مزودة ببرامج خاصة لتسجيل المعلومات الزلزالية وتحليلها، بعد قياس زمن وصول الأمواج الزلزالية الأولية والثانوية واتجاه حركة أول موجة لكل منها وزمن الأثر الموجي لكل محطة، ثم يتم تحليل البيانات لتحديد الزمن الفعلي لحدوث الزلازل وقوتها حسب مقياس ريختر وتحديد إحداثيات البؤرة السطحية وعمق الزلزال.

يشار إلى أن مرصد الزلازل الأردني أنشئ عام 1983، بهدف مراقبة النشاط الزلزالي وتقييم المخاطر الزلزالية في الأردن والمناطق المجاورة، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوثه، لا قدر الله.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

16/01/2024 09:37:57